Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesGirona FCcribatge de mamaarbres Devesanou Truetapantà Darnius-Boadella
instagramlinkedin

No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte

Algunes pràctiques quotidianes poden facilitar el robatori de dades bancàries sense que l’usuari se n’adoni

No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte

No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte / CC0

Bruna Segura

Girona

Les targetes de crèdit i dèbit s’han convertit en el mètode de pagament més habitual, tant en establiments físics com en compres en línia. Tot i la seva comoditat, l’ús de la targeta també comporta riscos creixents de frau, sovint associats a errors quotidians que molts usuaris passen per alt.

Un dels errors més freqüents es produeix quan el venedor o cambrer demana la targeta per passar-la ell mateix pel datàfon. Encara existeixen dispositius capaços de clonar targetes, i en pocs segons es poden copiar les dades sense que el client en tingui cap control. Per aquest motiu, els experts recomanen no perdre mai de vista la targeta i exigir ser un mateix qui faci el pagament.

També cal desconfiar de datàfons amb elements estranys, com cables afegits o peces que no semblen originals. Aquests accessoris poden servir per interceptar la informació bancària i enviar-la a tercers sense que l’usuari ho percebi.

Un altre escenari de risc és l’ús de xarxes wifi públiques, especialment quan es fan pagaments en línia. Tot i que no és el cas més habitual, aquestes connexions poden permetre la intercepció de dades. El mateix passa amb els ordinadors d’ús públic, on algú pot observar la pantalla o capturar informació sensible durant el procés de pagament.

Més enllà dels pagaments presencials, el phishing continua sent una de les principals amenaces. Correus electrònics amb ofertes atractives poden redirigir a pàgines falses dissenyades per robar les dades de la targeta. Davant d’aquests missatges, els especialistes insisteixen a no introduir mai números de targetes ni altra informació bancària.

Notícies relacionades

El consell és clar: no facilitar dades de la targeta per telèfon, al carrer ni a suposades ONG, i desconfiar de qualsevol situació que generi dubtes. La prevenció i el sentit comú continuen sent les millors eines per evitar estafes i protegir els diners.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
  2. Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
  3. Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
  4. Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
  5. Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
  6. El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
  7. El caos de Rodalies, en directe
  8. Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no

Adif eleva a 29 les reparacions d’«urgència» que s’estan portant a terme a Rodalies i preveu acabar aquesta setmana les inspeccions

Adif eleva a 29 les reparacions d’«urgència» que s’estan portant a terme a Rodalies i preveu acabar aquesta setmana les inspeccions

Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest

Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest

La Fundació ”la Caixa” promou més de 1.200 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat a Girona

La Fundació ”la Caixa” promou més de 1.200 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat a Girona

Salt registra la taxa d’atur més baixa des del 2008

Salt registra la taxa d’atur més baixa des del 2008

L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició

L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició

Els taxistes de Girona denuncien que els problemes a Rodalies els afecten de manera "molt important" i demanen solucions

Els taxistes de Girona denuncien que els problemes a Rodalies els afecten de manera "molt important" i demanen solucions

L'Ajuntament de Girona instal·la els primers disset bancs nous al parc de la Devesa

L'Ajuntament de Girona instal·la els primers disset bancs nous al parc de la Devesa

La UdG participa en tres xarxes doctorals sobre el disseny d’enzims i l’abastament d’aigua potable

La UdG participa en tres xarxes doctorals sobre el disseny d’enzims i l’abastament d’aigua potable
Tracking Pixel Contents