No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
Algunes pràctiques quotidianes poden facilitar el robatori de dades bancàries sense que l’usuari se n’adoni
Les targetes de crèdit i dèbit s’han convertit en el mètode de pagament més habitual, tant en establiments físics com en compres en línia. Tot i la seva comoditat, l’ús de la targeta també comporta riscos creixents de frau, sovint associats a errors quotidians que molts usuaris passen per alt.
Un dels errors més freqüents es produeix quan el venedor o cambrer demana la targeta per passar-la ell mateix pel datàfon. Encara existeixen dispositius capaços de clonar targetes, i en pocs segons es poden copiar les dades sense que el client en tingui cap control. Per aquest motiu, els experts recomanen no perdre mai de vista la targeta i exigir ser un mateix qui faci el pagament.
També cal desconfiar de datàfons amb elements estranys, com cables afegits o peces que no semblen originals. Aquests accessoris poden servir per interceptar la informació bancària i enviar-la a tercers sense que l’usuari ho percebi.
Un altre escenari de risc és l’ús de xarxes wifi públiques, especialment quan es fan pagaments en línia. Tot i que no és el cas més habitual, aquestes connexions poden permetre la intercepció de dades. El mateix passa amb els ordinadors d’ús públic, on algú pot observar la pantalla o capturar informació sensible durant el procés de pagament.
Més enllà dels pagaments presencials, el phishing continua sent una de les principals amenaces. Correus electrònics amb ofertes atractives poden redirigir a pàgines falses dissenyades per robar les dades de la targeta. Davant d’aquests missatges, els especialistes insisteixen a no introduir mai números de targetes ni altra informació bancària.
El consell és clar: no facilitar dades de la targeta per telèfon, al carrer ni a suposades ONG, i desconfiar de qualsevol situació que generi dubtes. La prevenció i el sentit comú continuen sent les millors eines per evitar estafes i protegir els diners.
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- El caos de Rodalies, en directe
- Rafael Ángel Moreno, alcalde d'Adamuz: 'El més complicat va ser decidir per què ajudo aquesta persona i aquesta altra no