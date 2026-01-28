Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atenció majors de 65 anys: Així podeu donar l’habitatge als fills sense pagar aquest impost

Hisenda confirma una exempció fiscal que permet transmetre l’habitatge habitual als descendents sense tributació a la renda

Atenció majors de 65 anys: Així podeu donar l’habitatge als fills sense pagar aquest impost / CC0

Bruna Segura

Girona

La Direcció General de Tributs ha ratificat una avantatge fiscal rellevant per a les persones majors de 65 anys: poden donar el seu habitatge habitual als fills sense haver de tributar per l’IRPF. Aquesta aclariment s’emmarca en una resolució recent que estableix que la transmissió gratuïta de la residència principal no genera cap guany patrimonial subjecte a impost per a qui la dona.

Habitualment, una donació d’un immoble obliga a calcular la diferència entre el valor d’adquisició i el valor actual, cosa que pot comportar una càrrega fiscal elevada. No obstant això, en aquest cas s’aplica una excepció legal que eximeix completament el donant d’haver de declarar aquest guany a l’IRPF.

La clau d’aquesta exempció es troba a l’article 33.4.b de la Llei de l’IRPF, que no només s’aplica a la venda de l’habitatge habitual, sinó també a la donació total o parcial, fins i tot si el donant es reserva l’usdefruit vitalici, sempre que compleixi el requisit d’edat i que l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual.

Aquesta mesura permet reorganitzar el patrimoni familiar de manera més eficient i sense sorpreses fiscals a la declaració de la renda. Tot i això, cal tenir present que l’exempció només afecta el donant. Els fills que reben l’habitatge han d’afrontar l’Impost de Successions i Donacions, així com la plusvàlua municipal, amb imports que varien segons el territori. En el cas de Catalunya, aquest impost està regulat per la normativa pròpia vigent.

Perquè l’habitatge sigui considerat habitual, cal que hagi estat la residència del contribuent durant un mínim de tres anys continuats, o bé durant els dos exercicis immediatament anteriors a la donació. Aquest criteri permet incloure situacions com l’ingrés recent en una residència de gent gran.

Aquesta aclariment d’Hisenda converteix la donació de l’habitatge habitual en una opció més accessible per a les persones majors de 65 anys, especialment en el context actual del mercat de l’habitatge, i pot facilitar el relleu patrimonial dins de moltes famílies.

