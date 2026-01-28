Coneix els 9 aliments que cal evitar si vols cuidar el cor, segons un cardiòleg expert
El doctor Sanjay Bhorjaj alerta dels riscos dels productes ultraprocessats, especialment habituals als Estats Units
En els darrers anys, la preocupació per la salut cardiovascular ha guanyat protagonisme, especialment a les xarxes socials, on sovint es debat quins aliments convé eliminar de la dieta. En aquest context, el doctor Sanjay Bhorjaj, cardiòleg especialitzat en malalties del cor i amb una llarga trajectòria professional, ha advertit sobre nou aliments que evitaria en qualsevol cas pel seu impacte negatiu sobre el sistema cardiovascular.
Segons l’especialista, molts dels productes que considera perillosos tenen un element en comú: són ultraprocessats i contenen ingredients que sovint passen desapercebuts a l’etiquetatge, però que poden provocar danys a llarg termini. El cardiòleg ha estat especialment crític amb aliments fabricats als Estats Units, on assegura que els problemes cardíacs s’han incrementat notablement en els darrers anys.
Bhorjaj afirma que no consumiria aquests productes “ni encara que li paguessin”, a causa dels efectes que poden tenir sobre el cor. Entre els més coneguts hi ha els cereals ensucrats, les begudes energètiques i la margarina, aliments àmpliament consumits però associats a un alt contingut de sucres, greixos poc saludables i additius.
Tanmateix, el cardiòleg també alerta sobre altres productes que no sempre es perceben com a perjudicials. Assenyala el pa blanc, les cremes de cafè aromatitzades i les sopes enllaunades, que sovint contenen nivells elevats de sodi i sucres afegits, factors de risc clars per a la salut del cor.
La carn tampoc queda exempta de crítica. Segons Bhorjaj, cal evitar els embotits ultraprocessats i també algunes carns vegetals que han passat per processos industrials similars, ja que poden contenir greixos i additius poc recomanables.
El cardiòleg remarca que aquests aliments són especialment problemàtics als Estats Units, on els controls alimentaris són més permissius abans que els productes arribin als supermercats. Tot i això, adverteix que el seu consum habitual, sigui on sigui, pot tenir conseqüències negatives per a la salut cardiovascular i recomana prioritzar aliments frescos i poc processats.
