«La voz del paciente» recolzarà els projectes de 100 associacions espanyoles
Darrere de cada projecte hi ha històries úniques, desitjos senzills i necessitats reals. La iniciativa solidària de Cinfa obre una nova convocatòria per dotar de recursos econòmics i donar visibilitat a entitats que treballen cada dia per millorar la qualitat de vida de pacients i familiars cuidadors.
No tots els desitjos són, a priori, extraordinaris. De vegades n’hi ha prou amb tornar a veure el mar, sentir el sol i la brisa a la cara, compartir un àpat en família, tornar al lloc on es va ser feliç o acariciar de nou un animal estimat. La malaltia canvia l’escala de prioritats i és llavors quan aquests gestos quotidians adquireixen un valor immens. Són, precisament, aquests petits anhels els que fa realitat Ambulancia del Deseo.
Aquesta entitat sense ànim de lucre va ser una de les 100 associacions seleccionades en l’anterior edició de «La voz del paciente», la iniciativa solidària de Cinfa, la cinquena convocatòria de la qual està oberta actualment per continuar impulsant projectes que millorin la qualitat de vida de persones amb malalties cròniques o discapacitat i dels que les cuiden. Va rebre llavors una ajuda de 2.500 euros que, segons explica Sandra Martínez, membre de la Junta Directiva i sanitària d’Ambulancia del Deseo, va ser «clau per poder continuar complint desitjos». Però l’impacte va anar més enllà del suport econòmic. «La visibilitat que et dona una iniciativa així és fins i tot més important: ens permet donar-nos a conèixer, tenir sinergies amb altres organitzacions i arribar a més persones que ens necessiten», destaca.
Les sol·licituds –que, «en general, provenen de l’entorn del mateix malalt», explica Sandra– poden realitzar-se des de qualsevol punt d’Espanya. Perquè, tot i que la seu general d’Ambulancia del Deseo es troba a Múrcia, la fundació compte amb delegacions a Sevilla i Astúries, des d’on es gestionen les peticions i es coordina a la xarxa de voluntaris perquè tot encaixi. «Cada història és diferent, però si alguna cosa tenen en comú la majoria dels desitjos és la seva senzillesa i la necessitat d’una ambulància i d’un equip sanitari: de vegades n’hi ha prou amb dos tècnics, en altres ocasions es necessita també un infermer o un metge. Tot depèn de la situació del pacient», assenyala Sandra.
Més enllà de la logística, després de cada trasllat i cada desig complert hi ha un impacte profund, especialment quan es tracta de pacients amb malaltia avançada o en etapa final de vida. «Contribuïm a tancar un cicle, i això ajuda tant el pacient com, sobretot, les seves famílies. En el dol, saber que el seu ésser estimat se’n va anar en pau, amb les seves necessitats cobertes, marca una gran diferència», explica Sandra.
Entitats de tot Espanya
Igual com Ambulancia del Deseo, són moltes les associacions que, a tot Espanya, treballen per respondre a les necessitats i anhels de milers de persones: des de teràpies i acompanyament emocional fins a programes de respir familiar, formació, transport o esport adaptat, creació d’espais segurs de trobada, etc. A totes elles, Sandra Martínez els anima a presentar-se a la nova convocatòria de «La voz del paciente», oberta fins al 10 de febrer de 2026 a Lavozdelpaciente.cinfa.com.
En aquesta cinquena edició, la iniciativa impulsada per Cinfa adquireix caràcter biennal i duplica el seu suport econòmic: Cinfa destinarà 5.000 euros (2.500 euros en dos anys consecutius) a 100 projectes d’associacions espanyoles, triades per votació popular entre totes les candidatures presentades. Poden optar a aquestes ajudes tant programes d’atenció física, com mental o emocional.
Més que ajut econòmic
En total, la companyia donarà 500.000 euros en dos anys i superarà els 1,6 milions d’euros aportats des de l’inici d’aquesta acció solidària, gràcies a la qual ja s’han fet realitat 300 projectes arreu del país. Però l’objectiu va més enllà del finançament. A més de dotar de recursos reals a les associacions, «la voz del paciente» busca visibilitzar i reconèixer una tasca essencial, moltes vegades silenciosa, que sosté milers de famílies.
En paraules d’Enrique Ordieres, president de Grupo Cinfa, «la voz del paciente» neix del nostre compromís amb les associacions de pacients, amb qui compartim l’objectiu de millorar la qualitat de vida, tant dels que afronten una malaltia o discapacitat com de les seves famílies, que dia a dia els cuiden i acompanyen. Per a aquestes entitats, el nou caràcter biennal de la convocatòria suposa un pas important ja que permetrà que aquests projectes tan necessaris tinguin continuïtat i beneficiïn més persones».
LES CLAUS: 5ª EDICIÒ DE «LA VOZ DEL PACIENTE»
- ¿Què és?: iniciativa solidària de Cinfa per recolzar projectes d’associacions de pacients.
- Ajut econòmic: 5.000 € per projecte (2.500 € en dos anys consecutius).
- Beneficiaris: 100 associacions espanyoles amb projectes d’atenció física, mental o emocional a pacients i familiars cuidadors.
- Com s’elegeixen: una vegada que els projectes hagin sigut revisats i publicats a la web, a l’abril començarà el període de votació popular.
- Termini de presentació de candidatures: fins a les 12.00 hores del 10 de febrer de 2026.
- Inscripcions: Lavozdelpaciente.cinfa.com
