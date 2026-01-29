El consell de Jorge Morales sobre col·locar la roba sobre els radiadors
Augmentarà la despesa
Luis Alloza
Entre la humitat i el fred és molt difícil que se’ns eixugui la roba correctament. A fora només la podem posar durant el dia, perquè quan comença a fer-se de nit puja la humitat i la roba pot quedar xopa de nou. Si optem per entrar-la dins de casa, l’habitació destinada a això quedarà humida i poden aparèixer floridures si no hi ha una bona ventilació. Així doncs, una altra de les opcions que s’utilitzen si no tenim assecadora és posar-la sobre els radiadors. Però sabies que aquesta tècnica és molt dolenta perquè dispara el consum energètic?
Així ho adverteix Jorge Morales de Labra, enginyer industrial, que ha posat el focus en aquest hàbit tan estès durant els mesos de fred. En declaracions al programa de ràdio La Tarda amb Pilar García Muñiz, l’expert va ser contundent: tapar el radiador amb roba “tira per terra tota la tecnologia” amb què aquests sistemes han estat dissenyats.
Per què tapar el radiador a l’hivern és un error tècnic
Els radiadors no només emeten calor. El seu disseny respon a càlculs precisos d’enginyeria pensats per optimitzar la convecció tèrmica. Les aletes i superfícies metàl·liques permeten que l’aire fred entri per la part inferior, s’escalfi i pugi, repartint la calor de manera homogènia per l’estança.
Quan es col·loquen peces per eixugar la roba directament a sobre o cobrint el radiador, aquest procés s’interromp. L’aire calent queda atrapat, l’habitació triga més a escalfar-se i la sensació tèrmica empitjora, encara que la calefacció continuï funcionant al màxim. El resultat és clar: menys eficiència i més despesa energètica.
Des del punt de vista de l’enginyer, cobrir completament un radiador és directament “un desastre”, perquè obliga el sistema a treballar més sense millorar el confort tèrmic, una cosa especialment crítica durant l’hivern.
El problema és real: a l’hivern la roba s’ha d’eixugar
Morales de Labra reconeix que la situació és comprensible. Amb fred, pluja i una humitat elevada, eixugar la roba a l’aire lliure és complicat, i no tots els habitatges disposen d’assecadora. El problema no és eixugar la roba dins de casa, sinó fer-ho bloquejant el funcionament de la calefacció.
La solució barata i de tota la vida
La bona notícia és que no cal renunciar a la calor del radiador. N’hi ha prou d’utilitzar-lo de manera intel·ligent. Col·locar una cadira davant del radiador i estendre-hi la roba al damunt permet que l’aire calent circuli amb normalitat mentre ajuda a eixugar. És un mètode clàssic, eficaç i sense cost.
A això s’hi sumen els estenedors i penjadors específics per a radiadors, cada cop més habituals a botigues i grans superfícies. Aquests accessoris mantenen la roba separada del radiador, reduint només mínimament l’eficiència, però evitant el malbaratament energètic que suposa tapar-lo completament.
A més, són solucions econòmiques: moltes costen menys de 10 euros i permeten un equilibri raonable entre eixugar la roba a l’hivern i no disparar la factura de la calefacció.
