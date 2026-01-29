L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
Lloc de postal, ambient d’hivern i una vall que atrapa des del primer dia
A Catalunya hi ha una estació d’esquí que, quan arriba el fred, es converteix en el centre de moltes escapades: neu assegurada, paisatges de postal i una vall que enganxa. Parlem de Baqueira Beret, a la Vall d’Aran, un dels grans temples de l’esquí del sud d’Europa i un clàssic per als qui busquen quilòmetres de pistes, ambient d’alta muntanya i una experiència d’hivern completa.
No és només una qüestió d’esport. L’entorn hi posa la resta: boscos, cims del Pirineu i una comarca que manté una personalitat pròpia i un encant que es nota només d’arribar-hi. De fet, Baqueira Beret fa més de 60 anys que rep milers de visitants cada temporada, consolidada com una de les estacions més reconegudes d’Europa.
Una vall que és molt més que neu
L’hivern a la Vall d’Aran té aquell punt cinematogràfic: pobles de pedra, teulades de pissarra fosca i carrers que semblen trets d’un conte. La comarca està formada per 33 pobles i la seva capital, Vielha, combina vida moderna i nucli antic, amb un nucli comercial ple de botigues vinculades a la neu, l’aventura i els productes artesans de la zona.
I si el que vols és una escapada amb encant, hi ha tres noms que apareixen sovint quan es parla de racons especials: Garòs, Bagergue i Arties, inclosos en la llista oficial dels pobles més bonics d’Espanya per la seva estètica, la calma i els paisatges.
I el famós que hi torna sempre?
Ara sí: qui és el rostre conegut que ha convertit aquest lloc en el seu refugi d’hivern? Es tracta de Jorge Fernández, el presentador de ‘La ruleta de la sort’, un dels concursos més emblemàtics de la televisió espanyola, en emissió des del 1990 i amb ell al capdavant des del 2006.
Més enllà de la televisió, Fernández és un apassionat de l’esport: és llicenciat en Educació Física per la Universitat del País Basc i, després d’haver jugat a bàsquet i retirar-se per una lesió al genoll, ha continuat molt lligat a l’activitat física, especialment al ciclisme i l’esquí.
A les seves xarxes socials, sovint comparteix instantànies del seu dia a dia a la Vall d’Aran, habitualment acompanyat de la seva gossa Mika, una pastora australiana. Un costum que confirma el que molts ja sospitaven: hi ha llocs que, quan els descobreixes, es converteixen en un retorn obligat cada hivern.
