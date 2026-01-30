Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Al garatge ja no s’hi aparca: s’hi fa Tetris

Quan aparcar dins la plaça no hauria de ser negociable

Exemple del que no es pot fer en una plaça de pàrquing: ocupar més espai del que hi ha delimitat / Autofàcil

Abril Benítez

Als pàrquings comunitaris, la norma és clara: cada vehicle ha d’estar dins els límits de la seva plaça i no pot envair l’espai del costat ni zones comunes. Però en una comunitat on aquest problema es repetia, els veïns han acabat penjant un cartell-recordatori (amb imatges incloses) que s’ha fet viral a X.

El rètol avisa que està prohibit aparcar fora de les places senyalitzades, que els vehicles s’han d’ajustar a la mida de la plaça i que la comunitat actuarà davant qualsevol incompliment. Una manera elegant de dir: “si les línies són allà, és per alguna cosa”.

La comunitat justifica el missatge en el marc de la Llei de Propietat Horitzontal, que obliga a respectar els elements comuns i a no fer-ne un ús que perjudiqui la convivència. Quan la situació es repeteix, el camí habitual és progressiu:

  1. Avisar el propietari del vehicle (primer intent: resolució “civilitzada”).
  2. Si no hi ha resposta o es repeteix, actuar des de la comunitat (comunicacions formals i mesures internes).
  3. En cas d’escalar el conflicte, pot acabar en via judicial, i en determinades circumstàncies pot intervenir l’autoritat competent, tot i que el procés pot ser lent.

I la pregunta inevitable: ens costa més respectar normes bàsiques?

Potser no és que la gent sigui pitjor que abans. Però sí que sembla que, amb la pressa i el “va, per un moment no passa res”, petites infraccions acaben afectant el dia dels altres.

Més clar no es pot ser

Les reaccions a X: entre l’humor i el debat dels cotxes grans

Com passa sovint, la publicació va obrir dues línies de comentaris:

  • La del sarcasme: gent que reia amb el cartell i deia que només li faltava ser encara més explícit.
  • La del debat pràctic: “les places són petites” i “els SUV d’avui no hi caben”.

Ara bé, en aquest cas, segons explicava qui va difondre la imatge, la comunitat havia repintat i adaptat les places feia poc i fins i tot s’hi haurien afegit noves places. Per tant, el focus no era tant la mida del pàrquing com el costum (massa estès) de deixar el cotxe “una mica fora” com si no passés res.

