Crys Dyaz ens desvela els trucs de les famoses per estar en forma
L'entrenadora personal és una de les entrenadores personals més prestigioses d'Espanya
Ricardo Castelló
Encara ets a temps de l'operació biquini 2026. Sembla que mai arriba el moment en el qual decideixes posar-te en forma, però aquesta vegada sí que és la bona. I ho aconseguiràs gràcies als consells d'aquesta meravellosa entrenadora personal, Crys Dyaz.
Crys és una de les entrenadores personals més prestigioses d'Espanya, coneguda com l'entrenadora de les famoses per entrenar celebritats com Maria Pombo, Laura Escanes i Victòria Federica, entre d'altres.
L'entrenadora personal sempre diu que cal trobar un lloc per fer exercici, i encara més si gran part de la jornada laboral s'està assegut en una cadira: "Les persones que tenen una feina sedentària han de tenir en compte, d'una banda, que això no ajudarà a la seva higiene postural".
Des de l'equip de Crys Dyaz & Co, recomana un entrenament que barregi exercici aeròbic amb treball de força: "Això farà que l'esquena no pateixi els possibles dolors derivats d'un treball sedentari, i puguem enfortir el cos per evitar lesions, patologies, dolors crònics... i accelerar el nostre metabolisme".
La fisioterapeuta aconsella: "Si aquesta és la teva situació, la meva proposta seria que facis exercici a primera hora del matí. Avança la teva alarma i assegura't que comences el dia amb 30-45 minuts d'exercici. Notaràs la diferència en tots els sentits!".
L'equip de Crys Dyaz & Co ha fet una rutina d'entrenament. Cal repetir aquests cinc exercicis durant dues sèries, descansant un minut entre elles: “Treballaràs cardiovascularment, tonificaràs les cames, milloraran els teus nivells d'energia i metabolisme, previndràs malalties…”.
- Assegut amb pausa a baix: pots fer servir goma o peses si tens; si no, fes-ho sense material. Baixa a un assedegat profund, aguanta 10 segons a la part baixa i torna a pujar. Realitza 10 repeticions.
- Asseguda recolzada a la paret: utilitza la paret per col·locar-te bé, amb malucs i genolls formant un angle de 90°. Mantingues la posició 30 segons, descansa 10 i repeteix 5 vegades.
- Pont amb peus elevats: recolza els peus en una cadira o al sofà i tomba't panxa enlaire a terra. Des d'aquí, eleva el maluc, mantingues amunt 10 segons i baixa una altra vegada. Fes 10 repeticions.
- Pujades de talons: dempeus, eleva els talons per treballar els panxells. Realitza 20 repeticions.
- Gambades amb salt alternant: col·loca't en posició de gambada i, sense moure els peus, fes 15 salts. Canvia de cama i repeteix. En total, 30 repeticions.
Tot i tots els exercicis que cal fer, des de l'equip de Crys Dyaz & Co apunten que "l'alimentació és clau sigui quin sigui l'objectiu que tinguem".
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció