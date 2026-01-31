Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició

De 62 pizzes precuinades, només 5 se’n salven del suspens

David Cruz

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat en un dels seus últims estudis un total de 62 pizzes precuinades que es venen a supermercats espanyols, i la conclusió és molt més contundent del que acostuma aquesta organització: en general, es tracta d’un aliment poc saludable.

Encara que és cert que les pizzes de supermercat precuinades són molt populars entre les famílies per comoditat, preu i varietat, la majoria d’aquests productes presenten una composició nutricional deficient.

Tal com expliquen experts en nutrició que han participat en aquest estudi, les pizzes refrigerades i congelades destaquen per l’excés de sal, greixos saturats i calories: “són molt poques saludables, a causa d’una mala composició nutricional”, adverteixen des de l’organització, que subratlla que el consum freqüent d’aquests productes no és recomanable dins d’una dieta equilibrada.

De les 62 pizzes analitzades, només 5 han obtingut una valoració de “composició nutricional acceptable”:

  • Pizza de pernil i formatge d’Eroski.
  • Pizza prosciutto de Hacendado.
  • Pizza de pernil i formatge d’El Corte Inglés Selection.
  • Pizza barbacoa de Mamma Mancini d’Aldi.
  • Pizza amb salsa de pollastre BBQ de Campofrío.

Un dels principals problemes detectats en l’anàlisi és l’alt contingut en greixos saturats, especialment procedents del formatge, que acostuma a ser de baixa qualitat. L’OCU assenyala que aquest ingredient és el que més greix aporta a les pizzes, tant en termes generals com en greixos saturats, considerats molt perjudicials per a la salut cardiovascular.

De fet, les pizzes de formatge i les vegetarianes solen presentar nivells més elevats de greixos saturats, superant el llindar considerat acceptable, que es situa per ara per sota del 5%.

Per tot això, des de l’OCU recomanen revisar en tot moment l’etiquetatge nutricional i limitar el consum de pizzes precuinades, ja siguin refrigerades o congelades, reservant-les només per ocasions puntuals i apostant sempre que sigui possible per alternatives més saludables, com les pizzes casolanes.

TEMES

