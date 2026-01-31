Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El que ningú t’explica després dels 50: aquests 5 exercicis et fan més fort i estable

L’expert en longevitat David Céspedes proposa una rutina senzilla per fer a casa: “Si els teus pares la fan dos o tres cops a la setmana, els pot canviar la vida”

Comença a fer esport si no vols arribar als 70 en mal estat de salut

Comença a fer esport si no vols arribar als 70 en mal estat de salut / freepik

Abril Benítez

Amb els anys, aquella frase de “fer esport és curar-se en salut” deixa de sonar a lema motivacional… i comença a semblar un avís ben seriós. Perquè sí: els genolls protesten més quan t’ajups, les bosses del supermercat pesen com si hi portessis pedres i, de vegades, dormir sense “concert de respiració” ja és un petit triomf.

I aquí és on entra la recepta universal (amb zero efectes secundaris i molts beneficis): moure’s. L’esport continua sent la “medicina” més recomanada perquè millora la qualitat de vida i ajuda a envellir amb més autonomia, encara que els resultats no siguin immediats.

A TikTok, de fet, fa temps que circulen vídeos de gent gran entrenant per evitar que, en el futur, accions tan bàsiques com aixecar-se d’una cadira o pujar escales es converteixin en una missió d’alt risc. I en aquesta línia, el creador de contingut i expert en longevitat David Céspedes ha compartit una rutina pensada per a persones d’entre 50 i 60 anys, amb un objectiu clar: arribar als 70 sent independents (i no negociant cada moviment amb l’esquena).

“Si els teus pares tenen entre 50 i 60 anys i no fan esport, no seran independents quan en tinguin 70. Aquesta és la rutina que els enviaria perquè comencessin a entrenar a casa amb manuelles o amb unes ampolles”

explica.

La rutina “anti-rovell”: cinc exercicis amb utilitat real

La proposta és simple, pràctica i adaptable. És a dir: no cal muntar un gimnàs al menjador.

1) Esquats (o el clàssic “sofà amunt, sofà avall”)

Céspedes recomana començar amb una sèrie d'esquats. Si costa, hi ha versió amable: seure al sofà i aixecar-se. Traducció: entrenar el moviment que fas cada dia, però amb intenció.

2) Pes mort

Treball de força per a cames i esquena. Ideal per a aquella activitat tan habitual com aixecar coses del terra… sense que el cos demani una baixa laboral.

3) Flexions (adaptades, perquè no som a un càsting de superherois)

Es poden fer de genolls, sobre una taula o a la paret. L’objectiu és enfortir el tronc superior sense jugar-se la dignitat a la primera repetició.

4) Press d’espatlles asseguts

“El següent exercici: seure en una cadira, agafar un pes i aixecar-lo cap amunt”, explica. I dona un detall tècnic: colzes més cap endins, sense obrir-los gaire. És bàsic per guanyar força a les espatlles i als braços, i notar-ho en el dia a dia (des de posar una caixa a dalt d’un armari fins a carregar bosses).

5) Planxes per a l’abdomen

La rutina es tanca amb planxes a terra per treballar la zona abdominal. Que sí, piquen. Però també ajuden a estabilitat, postura i prevenció de lesions.

“Petits passos” ara, “passos de gegant” després

El missatge final de Céspedes és directe: amb dos o tres dies per setmana, aquesta rutina pot marcar diferència. No es tracta de convertir-se en atleta, sinó de construir força i mobilitat per continuar fent vida normal quan l’edat colli.

“Que els teus pares facin aquests exercicis dos o tres cops a la setmana els pot canviar la vida”, conclou.

I potser aquesta és la millor manera d’explicar-ho: entrenar avui perquè demà el teu cos no et posi condicions per viure. I perquè, sincerament, si alguna cosa no hauria de fer por als 60… és una bossa del supermercat.

