Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
Hi ha situacions delicades en què et poden robar les dades gairebé sense que t’adonis
David Cruz
A dia d’avui, pocs espanyols saben viure sense targetes de crèdit o dèbit: aquests són els mètodes de pagament més habituals, superant en molts casos l’efectiu, tant en establiments físics com en compres online.
La seva comoditat és indiscutible, però també ho és l’augment de fraus associats a un mal ús o a situacions de risc que molts usuaris passen per alt.
Errors habituals que cometem al pagar amb targeta de crèdit o dèbit
Un error molt comú es produeix quan el venedor o cambrer demana la targeta per passar-la pel datàfon. Els dispositius que clonen targetes continuen existint i, en qüestió de segons, les dades poden copiar-se sense que tu tinguis control sobre elles.
Per aquest motiu, els experts recomanen mai deixar la targeta a ningú i exigir sempre que sigui tu qui la passi pel datàfon.
També és fonamental desconfiar si el datàfon presenta elements estranys, cables afegits o peces que no semblen originals. Són accessoris que poden servir per interceptar la informació bancària i enviar-la a servidors externs sense que l’usuari se n’adoni.
Un altre escenari de risc potencial? L’ús de xarxes wifi públiques. No és el més habitual, però en aquestes xarxes les comunicacions poden ser interceptades, sobretot quan fem pagaments online. I el mateix passa en ordinadors d’accés públic: algú pot estar observant la pantalla o captant imatges de les dades durant el procés de pagament.
Més enllà dels pagaments presencials amb targeta de crèdit, el phishing continua sent una amenaça important. Correus electrònics amb ofertes atractives poden portar a pàgines falses dissenyades per robar les dades de la targeta. Per tant, no introdueixis números relacionats amb les teves targetes de crèdit o dèbit en llocs sospitosos.
El consell és clar: no facilitis dades de targeta per telèfon ni al carrer, ni a suposades ONG. És important prevenir i tenir sentit comú si volem tenir una bona defensa davant possibles estafes.
