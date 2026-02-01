Relacions de parella: quan el silenci no és culpa teva
Si una ruptura et deixa sense respostes, el problema no ets tu: és la falta de responsabilitat afectiva de l’altra persona
Quan una relació s’acaba, no només es trenca el vincle: també es trenca la rutina, els plans i aquella sensació de “nosaltres” que ho ocupava tot. I, sovint, el que fa més mal no és el comiat… sinó el que no arriba mai: una conversa clara, una explicació, un tancament.
La psicòloga Àngela Fernández (coneguda a TikTok com pursuit.psicologia) posa el focus en un punt que moltes persones passen per alt: quedar-te amb preguntes no és un fracàs teu. És el resultat d’una altra persona que decideix marxar sense afrontar el que toca.
Quan no hi ha explicacions, no és culpa teva
Fernández ho diu sense embuts: “A vegades, el més difícil no és acceptar que la relació s’ha acabat, sinó quedar-te amb un munt de preguntes sense resposta”. I aquí és on apareix la trampa mental: pensar que, si insisteixes, si entens “què ha passat”, et sentiràs millor.
Però la realitat és una altra: que no et donin respostes també és un missatge. El silenci, segons l’experta, “també comunica” perquè revela que aquella persona no té la maduresa emocional, la responsabilitat afectiva o el coratge de parlar amb claredat quan cal.
I això és important: no és que tu no siguis prou. És que l’altra persona no està disposada a fer el mínim que exigeix una ruptura sana: ser honest i respectuós.
El silenci diu més del que sembla
Quan algú desapareix, evita converses o fa veure que no passa res, és fàcil que et preguntis:
- “He fet alguna cosa malament?”
- “Si hagués dit això…”
- “Si hagués estat diferent…”
Però aquest pes no et correspon. La manca de tancament no és una prova que tu hagis fallat, sinó una prova que l’altra persona no ha volgut assumir responsabilitats. I aquí hi ha el gir que proposa la psicòloga: no necessites que t’ho expliquin per poder tancar.
“Et toca construir el teu propi tancament”
Fernández recomana acceptar una idea difícil però alliberadora: potser no tindràs totes les respostes que voldries. I, sobretot, deixar de buscar explicacions en qui va decidir no donar-te-les.
Els dos passos que destaca són clars:
- Acceptar que no tindràs totes les respostes.
- Deixar de perseguir el tancament en la persona que no vol donar-te’l.
Perquè el final que necessites no ha de dependre de l’altra persona. Ha de dependre de tu: del teu dret a quedar-te en pau, a recuperar l’equilibri i a no convertir el dolor en culpa.
Al final, com sentencia la psicòloga, es tracta de “tancar per nosaltres mateixos”: no perquè algú ens ho expliqui, sinó perquè et mereixes un final digne i et mereixes pau.
