L’os més buscat del món arriba a Espanya: a partir de dilluns

Estarà disponible per als usuaris que tinguin descarregada l’aplicació Starbucks Rewards

El got reutilitzable Bearista Cold Cup que Starbucks porta a Espanya el proper dilluns 2 de febrer

Cristina Sebastián

Després de l’èxit als Estats Units, la coneguda cadena de cafeteries Starbucks porta a Espanya un dels productes més aclamats pels seus clients.

La marca nord-americana és una de les més exitoses del sector gràcies a l’àmplia varietat de tipus de cafè que ofereix.

Bearista Cold Cup

Per sorpresa de molts, aquest nou producte de Starbucks no és un nou sabor de cafè ni una ampliació de la seva carta de begudes i dolços.

La novetat que presenta la cadena a Espanya és ni més ni menys que el famós Bearista Cold Cup, un got reutilitzable amb forma d’os que es va fer viral a les xarxes socials i que va esgotar totes les unitats en només un parell d’hores als Estats Units.

Es tracta d’una edició limitada que molts clients esperaven amb ànsia que arribés a Espanya per incorporar-la a les seves col·leccions.

Com aconseguir-lo?

El Bearista Cold Cup es podrà comprar a tots els Starbucks d’Espanya a partir del proper dilluns 2 de febrer per un preu de 39,95 euros. Tot i això, per aconseguir-lo cal complir una sèrie de condicions.

Starbucks ha informat que el got col·leccionable només estarà disponible per als clients que tinguin l’aplicació Starbucks Rewards i hagin assolit el nivell Green o Gold.

L’aplicació és gratuïta i n’hi ha prou amb registrar-s’hi per obtenir la categoria Green. En canvi, per pujar fins a Gold calen 10.000 estrelles. Tenint en compte que cada euro gastat a les cafeteries equival a 100 estrelles, arribar al nivell superior implica gastar un mínim de 100 euros a Starbucks.

A més, per garantir que el màxim nombre de persones pugui aconseguir l’article col·leccionable, la compra del Bearista Cold Cup s’ha limitat a una unitat per usuari.

Altres articles de Starbucks

Des de fa un temps, les cafeteries Starbucks ofereixen la possibilitat de comprar diferents tipus de gots reutilitzables per reduir l’ús de plàstic dels seus gots tradicionals. Els clients que utilitzen aquests gots, a més, obtenen 50 estrelles a l’aplicació per cada compra.

Alguns dels gots més destacats del seu catàleg són el Circular Cup, fet a partir de gots reutilitzats, o el Tumbler gris verd, un termo tant per a begudes fredes com calentes.

