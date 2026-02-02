Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo
Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo. Per aquest mes de Febrer: "Detox especial esportistes".
Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Dos germans entren en un bar, i els dos demanen un whisky amb gel. Passen una estona xerrant, i quan el primer ja ha acabat de beure'l, el segon comença. Pocs segons després, mor. Per què?
Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat fins el divendres 27 de febrer i entraràs en el concurs, es farà el sorteig i s'avisarà als guanyadors per correu electrònic.
