L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
Els pensionistes que van treballar entre 1976 i 1978 poden reclamar diners pagats de més en impostos
Els jubilats que van treballar entre els anys 1976 i 1978 haurien de revisar la seva situació fiscal. Hisenda ha recordat un ajust que afecta milers de pensionistes i que pot permetre recuperar fins a 4.000 euros per haver tributat indegudament durant anys.
L’origen del problema es troba en les antigues mutualitats laborals, un sistema anterior a l’actual Seguretat Social. Durant aquell període, molts treballadors —especialment de sectors com la indústria o la mineria— van cotitzar a aquestes mutualitats, però les seves pensions van ser gravades incorrectament.
Una sentència del Tribunal Suprem ha reconegut que aquestes pensions no havien de tributar íntegrament. Segons el criteri judicial, només el 75% de la pensió havia d’estar subjecta a impostos, ja que una part de les cotitzacions ja havia tributat en el seu moment. Aquest error ha provocat que molts jubilats hagin pagat més del que els corresponia.
Els imports abonats de més es poden reclamar, però no es retornen de manera automàtica. Els pensionistes afectats han de presentar una sol·licitud a l’Agència Tributària per recuperar els imports corresponents als quatre últims exercicis no prescrits, del 2018 al 2021.
El tràmit s’ha de fer a través de la seu electrònica d’Hisenda, amb identificació mitjançant certificat digital, Cl@ve o número de referència. En alguns casos, caldrà aportar documentació que acrediti les cotitzacions a les mutualitats, un procés que pot resultar complex per l’antiguitat de les dades.
Segons les estimacions, les devolucions poden oscil·lar entre 3.000 i 4.000 euros. Per aquest motiu, sindicats i associacions de pensionistes recomanen informar-se bé i demanar assessorament per no perdre aquest dret per manca de gestions administratives.
