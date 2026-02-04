Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
L’edat del donant és el requisit clau perquè la donació de l’habitatge habitual no tributi a l’IRPF
El Ministeri d’Hisenda ha aclarit recentment una mesura que afecta directament moltes famílies: les persones majors de 65 anys poden donar en vida el seu habitatge habitual als fills sense tributar per aquesta operació a l’IRPF. L’anunci ha generat dubtes sobre si convé més donar, heretar o vendre un immoble i sobre quins impostos continuen vigents.
Per aclarir aquesta qüestió, l’advocat especialitzat en fiscalitat Manuel Hernández ha explicat com funciona aquesta exempció fiscal i quins requisits cal complir perquè sigui efectiva.
Segons l’expert, l’edat del donant és determinant. Si el propietari té menys de 65 anys, la donació d’un habitatge genera un guany patrimonial que ha de tributar a l’IRPF. Aquest guany es calcula com la diferència entre el valor d’adquisició i el valor actual de l’immoble, i pot tributar al voltant d’un 20%, a més de la corresponent plusvàlua municipal.
En canvi, quan el donant té més de 65 anys, aquest guany patrimonial queda exempt de tributar a l’IRPF, sempre que es tracti de l’habitatge habitual. Tot i això, l’advocat recorda que la plusvàlua municipal continua sent obligatòria i que el seu import pot variar notablement segons el municipi.
Un altre requisit imprescindible és acreditar que l’habitatge ha estat la residència habitual del donant durant, com a mínim, els tres anys anteriors a la donació. Si no es compleix aquesta condició, Hisenda pot reclamar l’impost corresponent.
Finalment, Hernández subratlla que, malgrat que aquesta mesura pot suposar un estalvi fiscal important, no sempre donar és la millor opció. Cada cas s’ha d’analitzar de manera individual, tenint en compte la fiscalitat autonòmica, la plusvàlua i la situació familiar concreta.
