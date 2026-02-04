Has de negociar el teu salari? Aquesta és la frase clau que has de dir perquè t'apugin el sou
Una enginyera explica com respondre a la pregunta sobre les expectatives salarials sense tancar portes ni perdre poder de negociació
En una entrevista de feina, parlar del salari sol ser un dels moments més incòmodes. Sovint aquesta qüestió apareix al final del procés, amb poc marge perquè el candidat pugui aprofundir en les condicions econòmiques. Acceptar sense preguntar pot comportar acabar assumint un sou molt per sota del valor real del lloc.
Sobre aquesta situació n’ha parlat Sofía Sicilia, enginyera i directora d’operacions d’una plataforma d’intel·ligència artificial, que ha compartit consells pràctics per afrontar la pregunta habitual: “Quines són les teves expectatives salarials?”.
Segons explica, un dels errors més freqüents és donar una xifra exacta. En lloc d’això, recomana proposar un rang salarial ampli, basat en la investigació prèvia del sector, l’experiència pròpia i el mercat laboral.
La fórmula que suggereix és directa: “Segons el que he investigat i el valor que puc aportar al lloc, busco un rang d’X a Y. Soc flexible en funció del paquet de compensació global i de les oportunitats de creixement. Quin rang tenia l’empresa en ment?”.
Aquesta resposta és efectiva perquè evita limitar l’oferta a un sol número, posa l’accent en el valor professional i retorna la iniciativa a l’entrevistador, que es veu empès a revelar el pressupost real del lloc.
L’enginyera també adverteix de frases que cal evitar, com justificar el salari pel sou actual o per necessitats personals, ja que això debilita la posició negociadora.
Com a recomanació final, insisteix en la importància de preparar bé l’entrevista: investigar sous reals, definir una forquilla salarial raonable i tenir clar fins on s’està disposat a negociar. Negociar bé no és exigir més, sinó estar ben informat.
