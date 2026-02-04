El nou tren nocturn que recorrerà 100 ciutats d'Europa per menys del que costa un vol
Nox promet trens amb cabines privades i assequibles per recórrer Europa mentre dorms
Martín Álvarez
Viatjar en tren sempre ha estat més que un simple trajecte. És la màgia d’admirar el paisatge pels grans finestrals, gaudir d’un bon llibre amb la posta de sol de fons o simplement dormir fins a arribar a la destinació sense preocupacions. Tothom qui ha vist o llegit Asesinato en el Orient Express té el cuquet d’una llarga travessia en la qual poder gaudir de la comoditat i els serveis del tren, convertint-lo en una part més del viatge.
Una empresa emergent amb seu a Berlín s’ha proposat recuperar l’encant dels viatges nocturns. Per això, està treballant en un projecte que mostri com de còmode i fascinant és dormir sobre els raïls (així estalvies temps del dia en el trajecte). El plantejament de Nox tracta de canviar de manera radical la forma de recórrer Europa quan cau el sol.
Què té d’especial aquesta idea?
Actualment, a la majoria dels ferrocarrils, els passatgers han de compartir una cabina amb gent desconeguda: les cabines privades són poques, amb preus elevats i solen esgotar-se ràpid. El concepte que proposa Nox és justament el contrari, busca la intimitat del viatger. Tots els compartiments dels seus trens seran privats, atraient així viatgers que eviten aquesta opció a causa de la poca privacitat.
Dividiran les estances en tres categories per adaptar-se a les diferents necessitats. Per començar, hi haurà opcions de cabina individual, per a un sol viatger; després trobem l’opció doble, amb llit per a dues persones; i finalment la doble vista, amb finestrals amplis per tenir les millors vistes. En tots els casos, les habitacions seran de dos metres de longitud, amb espai de sobres per a una nit còmoda.
Preus
El preu de les habitacions individuals partirà de 79 euros, mentre que les habitacions dobles es podran reservar a partir de 149 euros. Aspiren a combinar privacitat amb accessibilitat i tracten de competir amb els vols de les aerolínies low cost.
Serveis
A més de les atractives cabines de descans, aquests trens comptaran amb un ventall complet de serveis addicionals: servei de menjar i beguda, vagons adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i fins i tot un espai on deixar la teva bicicleta.
Nox té previst començar aquest pla l’any 2027. La intenció de la companyia és, en una dècada, arribar a més de 35 rutes. Per al 2035 l’objectiu és connectar 100 ciutats del continent, entre elles Barcelona, París, Roma, Amsterdam o Varsòvia. Les primeres prediccions estimen trajectes com Múnic-Amsterdam en 11 hores o Barcelona-Zúric en 12 hores, tots en horari nocturn.
Aquesta idea no busca només atreure viatgers d’oci, sinó plantejar-se com una alternativa a professionals o passatgers que viatgen per feina i oferir-los una nit de descans que substitueixi la despesa de l’hotel.
