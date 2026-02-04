Tens aquesta moneda a casa? Hi ha col·leccionistes que paguen gairebé 9.000 euros
Una moneda de curs legal lituana, aparentment comuna, aconsegueix preus sorprenents al mercat de col·leccionisme
El món de la numismàtica ha posat el focus en una moneda de 2 euros que, a simple vista, sembla corrent, però que al mercat de col·leccionisme pot arribar a 8.700 euros segons alguns venedors.
Lituània va adoptar l’euro el 2015, esdevenint el dinovè país de la Unió Europea a abandonar la seva antiga moneda, el litas. Des de llavors, les seves monedes tenen un disseny únic en la cara nacional: l’escut del país, conegut com a Vytis, un cavaller armat a cavall que simbolitza la història i la identitat lituanes.
La moneda de 2 euros lituana és bimetàl·lica, pesa 8,5 grams i té un diàmetre de 25,74 mm, com la resta de monedes de 2 euros de la zona euro. L’anell exterior mostra les dotze estrelles de la Unió Europea, mentre que el nucli central exhibeix l’escut, el nom del país i la marca de la ceca.
El 2015 es van emetre milions de monedes per a circulació ordinària, així com sèries especials per a col·leccionistes en qualitat brillant sense circular i proof. Per això, en condicions normals, aquesta moneda no és especialment rara i es pot trobar dins de sets numismàtics a preus assequibles.
No obstant això, el valor elevat que aconsegueix en alguns portals de compra i venda es deu a errors de cunyatge detectats en determinades peces emeses anys després. Falles en el disseny, el cant o l’alineació converteixen aquestes monedes en exemplars molt codiciats pels col·leccionistes més especialitzats.
Com és habitual en numismàtica, no és l’antiguitat sinó la raresa i l’estat de conservació el que dispara el preu. Una diferència mínima pot transformar una moneda aparentment corrent en una autèntica joia de milers d’euros.
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos
- Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO