Alerta dels Mossos: Si la teva contrasenya és així, pots patir atacs de hackers que et buidin el compte
La policia catalana adverteix que utilitzar claus simples és com deixar la porta de casa oberta.
Els Mossos d’Esquadra han alertat sobre un dels principals riscos actuals en matèria de ciberseguretat: el problema no és tant la tecnologia com els hàbits dels usuaris. En un context en què cada vegada es gestionen més dades personals i econòmiques a través de comptes digitals, continuar fent servir contrasenyes dèbils facilita enormement la tasca dels ciberdelinqüents.
Segons adverteixen els Mossos i confirmen experts en seguretat informàtica, més del 80% de les filtracions de dades tenen l’origen en claus massa simples. Combinacions com 123456, password o qwerty continuen sent molt habituals, tant en comptes personals com professionals.
Els atacs actuals ja no es basen a “endevinar” una contrasenya de manera manual. Els sistemes automàtics permeten provar milers de combinacions cada minut, de manera que una clau curta i senzilla pot ser vulnerada en pocs minuts. En canvi, una contrasenya llarga que combini majúscules, minúscules, números i símbols pot trigar anys o fins i tot segles a ser desxifrada.
Els Mossos alerten també que el risc no es limita a un únic compte. Molts serveis estan interconnectats, i l’accés il·legal al correu electrònic pot obrir la porta a xarxes socials, banca en línia o plataformes professionals.
Aquest tipus d’incidents pot acabar derivant en suplantacions d’identitat, fraus econòmics o danys reputacionals greus, amb conseqüències difícils de revertir.
La recomanació és clara: utilitzar contrasenyes úniques per a cada servei, llargues, sense dades personals i renovades periòdicament. L’ús de gestors de contrasenyes ja no és una opció, sinó una necessitat. Tal com recorden des dels Mossos d’Esquadra, una contrasenya feble avui és com deixar la porta de casa oberta.
