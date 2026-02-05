L'error que cometem en fer la compra al supermercat i que dispara la despesa
Els experts adverteixen que improvisar al supermercat és un dels principals enemics de l’estalvi
Molts consumidors surten del supermercat amb la sensació d’haver gastat més del que tenien previst. Més enllà de l’augment general dels preus, hi ha un error molt comú que influeix directament en l’import final de la compra: entrar al supermercat sense planificació.
Així ho ha explicat Gabriel García, creador de contingut especialitzat en finances, que ha compartit diversos consells per reduir la despesa a la cistella de la compra. Segons assenyala, anar a comprar sense una llista clara de productes afavoreix les compres impulsives i l’adquisició d’articles que després resulten innecessaris.
Quan el consumidor improvisa, es torna més vulnerable a les estratègies comercials del supermercat. Ofertes cridaneres, productes col·locats de manera estratègica o simples capricis acaben incrementant la despesa sense que gairebé se’n sigui conscient.
L’expert ho resumeix de manera contundent: “Si no saps exactament què necessites, és molt fàcil acabar comprant coses que no estaven previstes”.
Un altre aspecte que sovint passa desapercebut és la disposició dels productes a les prestatgeries. Els articles situats a l’alçada dels ulls solen ser els més cars, ja que estan col·locats per captar l’atenció del client. En canvi, els productes més econòmics acostumen a trobar-se als prestatges superiors o inferiors, precisament per passar més desapercebuts.
Finalment, també és important escollir bé el moment de fer la compra. En determinats dies i franges horàries, els supermercats ajusten preus, sobretot en productes frescos que necessiten una rotació ràpida. Per exemple, els dissabtes a la tarda és habitual trobar rebaixes en carn i peix que no es conservaran fins al dilluns.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte