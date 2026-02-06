Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El dia que cobres no és per celebrar-ho: Coneix el truc d'un expert en finances

Un expert en finances avisa que el secret no és estalviar “quan sobri”, sinó separar els diners d’entrada i fer-ho en els primers dies

Una persona treu diners d'un caixer automàtic, en una imatge d'arxiu

Una persona treu diners d'un caixer automàtic, en una imatge d'arxiu / DdG

Bruna Segura

Girona

El dia de la nòmina s’espera amb ganes, però el que fas just després de cobrar pot ser la diferència entre tenir estabilitat o anar ofegat fins a final de mes. L’expert en finances Carlos Galán ho resumeix en una idea molt concreta: separa els diners abans que te’ls gastis.

La regla que més gent fa servir per posar ordre (sense complicar-se la vida)

Cada cop més joves —també a Girona i comarques— busquen maneres simples de controlar el que entra i el que surt. Una de les fórmules més populars és la regla 50/30/20, que reparteix els ingressos així:

  • 50% per a despeses bàsiques (lloguer o hipoteca, menjar, subministraments)
  • 30% per a despeses personals (oci, roba, activitats)
  • 20% per a estalvi o reducció de deutes

El truc de Galán: “treu l’estalvi de la vista”

Segons Galán, el moviment més intel·ligent és immediat: agafar el que vols estalviar o invertir i passar-ho a un altre compte. La raó és psicològica i pràctica: si els diners es queden “a la vista”, és molt més fàcil que acabin volant en petites despeses.

No ho deixis per a final de mes: fes-ho en 3 dies

L’expert recomana fer-ho dins dels tres primers dies després de cobrar i, sobretot, automatitzar-ho per no negociar amb tu mateix cada mes:

Si cobres 2.000 €, fixa que el 10% (200 €) surti automàticament el dia 2 o 3. Si no el veus, és més probable que no el gastis.

Comença petit, però no fallis

El missatge final és clar: no importa tant la quantitat com la constància. Assignar un percentatge fix cada mes crea l’hàbit i t’acosta a objectius reals: un viatge, un coixí d’emergència, l’entrada d’un pis o la jubilació.

Recorda-ho: el dia que cobres no és el dia de gastar-ho tot, és el dia de decidir —amb cap fred— què faràs amb el teu futur.

