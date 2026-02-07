Hisenda posa el focus en Bizum a partir del febrer: què canvia de veritat i a qui afecta
Els bancs enviaran cada mes dades de la facturació cobrada amb Bizum, però només de negocis i autònoms: els bizums entre particulars queden fora, segons l’AEAT
Bizum és ja el recurs habitual per pagar un sopar, un regal compartit o una compra ràpida. I justament per aquesta popularitat, Hisenda començarà a rebre informació mensual sobre l’ús de Bizum… però no com s’ha escampat en alguns missatges alarmistes.
Què passa a partir del febrer del 2026
Segons la nota aclaridora del Ministeri d’Hisenda i l’Agència Tributària, a partir del febrer del 2026 les entitats financeres informaran mensualment de la facturació acumulada del mes feta a través de Bizum per empresaris i professionals.
Això ve d’una modificació reguladora aprovada amb el Reial decret 253/2025 (1 d’abril del 2025), que amplia les obligacions d’informació a entitats de pagament i de diners electrònics i adapta el marc als nous sistemes de pagament.
El punt clau que molta gent confon
La mateixa nota d’Hisenda és taxativa: “queden exclosos els cobraments entre particulars”. És a dir:
- Si ets particular i envies diners a amics o familiars (repartir despeses, tornar un préstec, etc.), aquesta obligació informativa no va dirigida a tu.
- Si ets autònom o tens un negoci i cobres amb Bizum, sí: el teu volum de cobraments per Bizum entrarà en la informació que rebrà mensualment l’Agència Tributària.
Quines dades hauran de comunicar els bancs
La informació mensual inclourà, entre d’altres, la identificació completa dels empresaris o professionals adherits, dades del comerç i terminals, l’import facturat mensualment via Bizum i la identificació dels comptes associats als cobraments.
Per què s’ha fet aquest canvi
L’objectiu és reforçar la traçabilitat dels ingressos en l’àmbit professional i combatre el frau fiscal, amb informació més freqüent i ajustada a la realitat dels pagaments instantanis.
Traduït al dia a dia, també a Girona i arreu de Catalunya: si Bizum el fas servir com a negoci, cal tenir la facturació ben registrada; si l’uses com a particular per repartir comptes, no és el “nou control massiu” que s’ha venut en alguns titulars.
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere