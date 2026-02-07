Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els bancs enviaran cada mes dades de la facturació cobrada amb Bizum, però només de negocis i autònoms: els bizums entre particulars queden fora, segons l’AEAT

Hisenda posa el focus en Bizum a partir del febrer: què canvia de veritat i a qui afecta / Bizum

Bruna Segura

Girona

Bizum és ja el recurs habitual per pagar un sopar, un regal compartit o una compra ràpida. I justament per aquesta popularitat, Hisenda començarà a rebre informació mensual sobre l’ús de Bizum… però no com s’ha escampat en alguns missatges alarmistes.

Què passa a partir del febrer del 2026

Segons la nota aclaridora del Ministeri d’Hisenda i l’Agència Tributària, a partir del febrer del 2026 les entitats financeres informaran mensualment de la facturació acumulada del mes feta a través de Bizum per empresaris i professionals.

Això ve d’una modificació reguladora aprovada amb el Reial decret 253/2025 (1 d’abril del 2025), que amplia les obligacions d’informació a entitats de pagament i de diners electrònics i adapta el marc als nous sistemes de pagament.

El punt clau que molta gent confon

La mateixa nota d’Hisenda és taxativa: “queden exclosos els cobraments entre particulars”. És a dir:

  • Si ets particular i envies diners a amics o familiars (repartir despeses, tornar un préstec, etc.), aquesta obligació informativa no va dirigida a tu.
  • Si ets autònom o tens un negoci i cobres amb Bizum, : el teu volum de cobraments per Bizum entrarà en la informació que rebrà mensualment l’Agència Tributària.

Quines dades hauran de comunicar els bancs

La informació mensual inclourà, entre d’altres, la identificació completa dels empresaris o professionals adherits, dades del comerç i terminals, l’import facturat mensualment via Bizum i la identificació dels comptes associats als cobraments.

Per què s’ha fet aquest canvi

L’objectiu és reforçar la traçabilitat dels ingressos en l’àmbit professional i combatre el frau fiscal, amb informació més freqüent i ajustada a la realitat dels pagaments instantanis.

Traduït al dia a dia, també a Girona i arreu de Catalunya: si Bizum el fas servir com a negoci, cal tenir la facturació ben registrada; si l’uses com a particular per repartir comptes, no és el “nou control massiu” que s’ha venut en alguns titulars.

