La pujada de cotitzacions del 2026 et tocarà la nòmina: així canvia el teu sou (i què passa amb els autònoms)
S’incrementa el mecanisme d’equitat i la base màxima de cotització: els salaris alts cotitzaran més i els autònoms pagaran íntegrament un dels recàrrecs, però les quotes es prorroguen igual que el 2025
El Govern ha aprovat una actualització de les cotitzacions socials per al 2026 mitjançant un decret centrat en mesures de Seguretat Social. L’actualització garanteix la revalorització de les pensions i incorpora noves pujades de cotització que tindran un impacte directe en les nòmines i en els costos laborals de les empreses.
Alhora, es confirma una notícia ben rebuda per molts treballadors per compte propi: les quotes d’autònoms es prorroguen i es mantenen sense canvis respecte del 2025.
Què canvia el 2026 i com et pot afectar
1. Puja el mecanisme d’equitat intergeneracional: fins al 0,9%
És una cotització destinada a reforçar la “guardiola” de les pensions i afecta assalariats i autònoms.
- Treballadors per compte d’altri: 0,15% el paga l’empleat i 0,75% l’empresa.
- Autònoms: han d’assumir el 100% d’aquesta aportació.
2. La base màxima de cotització s’enfila un 3,9%
La base màxima puja fins als 5.101,2 euros mensuals (61.214,4 euros anuals). Això implica que una part més gran del sou de les persones amb salaris alts passarà a cotitzar, i per tant augmentaran les aportacions al sistema.
Segons les estimacions citades, aquesta mesura podria generar prop de 1.000 milions d’euros addicionals d’ingressos en un any.
3. Més “quota de solidaritat” per a qui supera la base màxima
També s’incrementa la quota de solidaritat, que grava la part del salari que supera la base màxima de cotització. El 2026, aquest recàrrec oscil·larà entre l’1,15% i l’1,46% segons l’excés salarial.
- Afecta només els assalariats.
- Els autònoms en queden exempts.
I els autònoms? Aquí ve el gir
Tot i aquests canvis, el Govern ha optat per prorrogar les quotes d’autònoms del 2025 sense canvis destacables, després de no haver arribat a un acord amb les associacions del sector.
En resum, si treballes per compte d’altri, el 2026 pot notar-se a la nòmina sobretot si tens sou alt o superes la base màxima; i si ets autònom, la fotografia principal és clara: quota prorrogada, però més pressió en el component d’equitat perquè el pagues sencer. A Girona, com arreu, val la pena tenir-ho present abans de revisar números i previsions del 2026.
