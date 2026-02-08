Així afectarà la pujada de cotitzacions el 2026 al teu salari i a la quota d’autònoms
Puja el mecanisme d’equitat i la base màxima: així impacta en sous i autònoms
David Cruz
El Govern finalment ha donat llum verda, per segona vegada, a l’actualització de les cotitzacions socials de 2026 mitjançant un decret centrat exclusivament en mesures de Seguretat Social. Una aprovació que garanteix tant la revalorització de les pensions com l’aplicació de noves pujades en les cotitzacions, amb un impacte directe en els salaris dels treballadors i en els costos laborals de les empreses.
Al mateix temps, també es confirma la pròrroga de les quotes d’autònoms, que es mantindran sense canvis respecte al 2025, una novetat molt ben rebuda entre els treballadors per compte propi.
Com canvien els salaris el 2026 amb totes les novetats de les cotitzacions socials?
Les principals novetats afecten l’augment del mecanisme d’equitat intergeneracional, que el 2026 s’eleva fins al 0,9%. Es tracta d’una cotització destinada a reforçar la guardiola de les pensions i que afecta tant els assalariats com els autònoms:
- Treballadors per compte d’altri: el 0,15% va a càrrec de l’empleat i el 0,75% a càrrec de l’ocupador.
- Autònoms: com que no tenen empresa que assumeixi el cost, han de pagar el 100% de l’aportació.
Pel que fa a la base màxima de cotització, puja un 3,9% fins a situar-se en 5.101,2 euros mensuals (61.214,4 euros anuals), un increment que implica que una part més gran del salari dels treballadors amb rendes altes passarà a cotitzar, augmentant les aportacions al sistema. Segons estimacions, això generarà prop de 1.000 milions d’euros addicionals d’ingressos durant l’any.
Una altra mesura clau és l’augment de la quota de solidaritat, que grava la part del salari que supera la base màxima de cotització. El 2026, aquest recàrrec oscil·larà entre l’1,15% i l’1,46% en funció de l’excés salarial. És un pagament que afecta únicament els assalariats: els autònoms en queden exempts.
Finalment, davant la manca d’acord amb les diferents associacions de treballadors per compte propi, l’Executiu ha optat per prorrogar les quotes d’autònoms vigents el 2025, sense canvis rellevants.
