Ensurt a la Renda: milers de treballadors hauran de tornar fins a 900 euros a Hisenda

Si el 2025 vas cobrar entre 22.000 i 35.200 euros, la declaració pot portar-te una sorpresa: la baixada de retencions a la nòmina es podria traduir ara en un pagament pendent

Bruna Segura

Girona

Queden poc més de dos mesos perquè arranqui la campanya de la declaració de la Renda 2025, que començarà el 8 d’abril del 2026. I diversos assessors fiscals ja avisen d’un possible cop a la butxaca per a molts contribuents.

Segons aquests experts, si durant el 2025 vas ser assalariat i vas tenir ingressos anuals d’entre 22.000 i 35.200 euros, podries veure’t obligat a retornar a Hisenda entre 400 i 900 euros quan presentis la declaració.

Per què pot passar això? La clau és a la nòmina

L’origen del possible ensurt és la reducció de les retencions de l’IRPF aplicada a les nòmines des del 2023, després d’una modificació del reglament de l’impost a finals del 2022. Aquesta mesura va fer que molts salaris d’aquest tram cobressin més net cada mes.

Però això no eliminava l’obligació fiscal anual: simplement ajornava part del pagament fins al moment de fer la declaració.

Què calcularà Hisenda quan presentis la Renda?

Quan els contribuents presentin el Model 100 davant l’Agència Tributària, l’administració calcularà l’impost que toca realment segons ingressos i situació personal i familiar. Si durant l’any s’ha retingut menys del que correspon, caldrà pagar la diferència.

No afectarà tothom igual

  • Més risc d’haver de tornar diners: treballadors amb càrregues familiars (fills a càrrec, cònjuge sense ingressos), perquè sovint han tingut retencions molt baixes durant l’any.
  • Impacte menor o nul: qui s’acosta al límit dels 35.200 euros i no té càrregues familiars, ja que acostuma a tenir una retenció més ajustada.

Important: no és que hagis pagat de més

Aquesta situació, si es dona, no implica que t’hagin cobrat de més, sinó que regularitzes l’IRPF a posteriori a la declaració en comptes d’haver-ho anat pagant mes a mes a través de la nòmina.

Notícies relacionades

I sí: tant a Girona com a la resta del país, el missatge és el mateix—val la pena revisar retencions i fer números abans que arribi l’abril.

TEMES

