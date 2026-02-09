Ho sabies? Un expert en higiene revela cada quants dies cal canviar els llençols
De mitjana, al llit es passa (o s'hauria de passar) almenys un terç del dia, ja que els experts recomanen dormir 8 hores de les 24 que té un dia. Amb l'esperança de vida actual, de mitjana es passa de 20 a 25 anys dormint. Per això és molt important que el llit estigui net i així poder controlar els àcars i els microorganismes que podrien instal·lar-se als nostres llençols.
Uns àcars que també poden aparèixer de la mà dels peixets de plata, aquests insectes similars a les tisores que hi ha a les llars per la humitat.
Normalment, les persones que no renten els seus llençols sovint dormen sistemàticament amb més al·lèrgens del compte, i això pot significar un augment en el risc a desenvolupar asma o al·lèrgia a la pols.
Beneficis de rentar els llençols
Per als que ja pateixin al·lèrgies estacionals -a la primavera o l'estiu- és primordial el canvi i el rentat de llençols periòdicament, ja que ajuda a reduir els efectes adversos de l'anomalia del sistema immunitari.
Per a aquests casos, és recomanable rentar els llençols fins a més d'una vegada per setmana. I presenta molts beneficis, ja que està estudiat i comprovat que és un hàbit que aconsegueix prevenir malalties (a banda de reduir els efectes de les al·lèrgies).
Per exemple, un estudi de Cambridge a guarderies va afirmar que rentar la roba del llit cada dia pot arribar a reduir la freqüència de gastroenteritis. També hi ha altres estudis que afirmen que netejar la màrfega de dormir evita les infeccions en vies respiratòries.
A cada estació de l'any el creixement d'àcars i d'altres microorganismes varia, per tant, segons aquesta haurem d'augmentar el nombre de rentats, o no. Per exemple, a l'estiu haurem de rentar els llençols més sovint, ja que és quan més suem.
També, en cas que ens posem malalts o algú de casa nostra tingui al·lèrgia als àcars, es recomana rentar els llençols amb molta freqüència i amb aigua calenta, a uns 60 graus centígrads.
Evitar el contacte amb les mans o roba bruta
Per minimitzar la brutícia que es pugui acumular entre els llençols i mantenir una higiene, hem d'evitar els petits detalls que poden embrutar-los, com ara tocar-los amb les mans brutes o amb la roba bruta. Per tant, hem d'evitar asseure'ns o recolzar coses al llit quan estigui desfeta, ja que tota la brutícia s'enganxarà als llençols.
El pitjor enemic: la humitat
És important tenir en compte que el pas de microorganismes -com bacteris i fongs- d'una superfície a una altra és més gran si està mullada. Així, hem d'evitar els mals hàbits de dormir amb els cabells humits després d'una dutxa o deixar la roba suada al llit, ja que deixarà més microorganismes impregnats a la superfície.
Si la roba és seca, la transmissió de microorganismes és poc detectable, però tot depèn del temps de contacte i la fricció.
També, és recomanable dutxar-se abans de dormir per eliminar la brutícia del cos que pot tacar els llençols, però sobretot cal assecar-se bé els cabells per no humitejar els llençols.
