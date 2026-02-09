Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Catalunya, aproximadament una quarta part de les compres totals es realitzen en línia, segons dades de Statista

Tens instal·lades aquestes aplicacions al mòbil? Compte: et podrien buidar el compte bancari / CC0

Bruna Segura

Girona

Els delinqüentes virtuals desenvolupen noves estratègies per aconseguir accés a dades sensibles i propagar noves aplicacions fraudulentes.

Vivim en un món cada vegada més digitalitzat. Internet s'ha convertit en una part essencial del nostre dia a dia, utilitzada per comprar, comunicar-nos i consumir informació.

El comerç electrònic

A Catalunya, aproximadament una quarta part de les compres totals es realitzen en línia, segons dades de Statista. Això ha fet que la seguretat digital sigui una preocupació prioritaria.

Tot i els avantatges del món digital, com la rapidesa i l'accés a la informació, també hi ha inconvenients com la ciberdelinqüència, que s'ha especialitzat en el robatori de dades financeres mitjançant aplicacions fraudulentes.

Aplicacions que posen en perill les teves dades

Experts en ciberseguretat han identificat sis aplicacions que, sota l'aparença de serveis de VPN, roben informació personal i financera:

  • MaskVPN
  • DewVPN
  • PaladinVPN
  • ProxyGate
  • ShieldVPN
  • ShineVPN

Mentre que les VPN haurien de protegir la navegació, aquestes aplicacions han estat utilitzades per accedir a comptes bancaris.

El risc de les VPN falses

Les VPN fraudulentes actuen com a intermediaris, interceptant les dades enviades i rebudes, permetent als ciberdelinqüents recopilar informació personal i credencials bancàries sense que l'usuari se n'adoni.

Conseqüències del seu ús

Els usuaris afectats poden patir:

  • Robatori d'identitat
  • Accés a comptes bancaris
  • Venda de dades personals
  • Compras sense autorització
  • Xantatge amb la informació personal
  • Transferències fraudulentes
  • Instal·lació de malware

Com protegir-se?

Els experts recomanen:

  • Eliminar immediatament qualsevol aplicació sospitosa.
  • Verificar l'autenticitat de les aplicacions abans d'instal·lar-les.
  • Utilitzar contrasenyes segures.
  • No descarregar aplicacions des d'enllaços desconeguts.
  • Instal·lar 'software' fiable.
  • Mantenir-se informat sobre fraus i mesures de seguretat digital.

