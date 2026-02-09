Tens instal·lades aquestes aplicacions al mòbil? Compte: et podrien buidar el compte bancari
A Catalunya, aproximadament una quarta part de les compres totals es realitzen en línia, segons dades de Statista
Els delinqüentes virtuals desenvolupen noves estratègies per aconseguir accés a dades sensibles i propagar noves aplicacions fraudulentes.
Vivim en un món cada vegada més digitalitzat. Internet s'ha convertit en una part essencial del nostre dia a dia, utilitzada per comprar, comunicar-nos i consumir informació.
El comerç electrònic
A Catalunya, aproximadament una quarta part de les compres totals es realitzen en línia, segons dades de Statista. Això ha fet que la seguretat digital sigui una preocupació prioritaria.
Tot i els avantatges del món digital, com la rapidesa i l'accés a la informació, també hi ha inconvenients com la ciberdelinqüència, que s'ha especialitzat en el robatori de dades financeres mitjançant aplicacions fraudulentes.
Aplicacions que posen en perill les teves dades
Experts en ciberseguretat han identificat sis aplicacions que, sota l'aparença de serveis de VPN, roben informació personal i financera:
- MaskVPN
- DewVPN
- PaladinVPN
- ProxyGate
- ShieldVPN
- ShineVPN
Mentre que les VPN haurien de protegir la navegació, aquestes aplicacions han estat utilitzades per accedir a comptes bancaris.
El risc de les VPN falses
Les VPN fraudulentes actuen com a intermediaris, interceptant les dades enviades i rebudes, permetent als ciberdelinqüents recopilar informació personal i credencials bancàries sense que l'usuari se n'adoni.
Conseqüències del seu ús
Els usuaris afectats poden patir:
- Robatori d'identitat
- Accés a comptes bancaris
- Venda de dades personals
- Compras sense autorització
- Xantatge amb la informació personal
- Transferències fraudulentes
- Instal·lació de malware
Com protegir-se?
Els experts recomanen:
- Eliminar immediatament qualsevol aplicació sospitosa.
- Verificar l'autenticitat de les aplicacions abans d'instal·lar-les.
- Utilitzar contrasenyes segures.
- No descarregar aplicacions des d'enllaços desconeguts.
- Instal·lar 'software' fiable.
- Mantenir-se informat sobre fraus i mesures de seguretat digital.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats