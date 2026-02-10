No complir amb la normativa de la DGT per patinets elèctrics et pot comportar una multa de fins a 800 euros
Això és el que has de complir per a no ser multat
Luis Alloza
El febrer ha començat amb noves imposicions per part de la DGT. A partir d'ara, tots els patinets elèctrics han d'estar registrats com a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i tenir la seva pròpia assegurança, ja que s'han constituït, en molts casos, perillosos pels vianants i pels conductors d'altres vehicles. A més, és obligatori utilitzar casc per usar-los.
Aquesta Llei 5/2025 del passat 24 de juliol imposada per l'entitat viària fa que els conductors dels vehicles esmentats hagin d'aportar les seves dades en un registre digital per entrar en aquesta assegurança. Quan aquest procés hagi estat completat i verificat, el titular podrà adquirir una targeta identificativa que haurà de col·locar al patinet, a aquest efecte.
Aquest procés haurà de ser realitzat per aproximadament una mica més de quatre milions d'usuaris que avui dia estan circulant amb aquest tipus de vehicles per les vies espanyoles. Un tràmit administratiu que aquestes mateixes persones podran realitzar de forma telemàtica a la seu informàtica de la DGT i, en cas que sigui necessari, podran obtenir ajuda per a aquest procediment trucant al 060.
Aquesta denominació d'"assegurança obligatòria" no està de guarniment, sinó que comporta sancions elevades per a aquells que incompleixin el que plasma aquesta Llei de responsabilitat civil. No estar assegurat pot reflectir-se amb una multa de 202 a 610 euros, mentre que ja circular sense assegurança eleva aquesta multa als 250 o 800 euros, aquesta xifra depenent de si és considerat vehicle personal lleuger o vehicle de motor (pes superior a 25 quilos i que pugui assolir més de 14 km/h).
Canvi de titular o baixa del VMP
Quan un patinet elèctric canvia de titular, el nou propietari ha de sol·licitar l'actualització al model oficial en un termini de trenta dies, sempre que el vehicle estigui inscrit i tingui el certificat de circulació en vigor. Per fer-ho, haurà de presentar la documentació requerida —llevat de la fitxa de característiques generals— juntament amb el número d'identificació del vehicle i del titular. Un cop tramitat, Trànsit emetrà un nou certificat d'inscripció digital a nom del nou propietari, mantenint el mateix número d'identificació del VMP
Quant a la baixa dels VMP, aquesta s'haurà de fer obligatòriament en un centre autoritzat per al tractament de vehicles al final de la seva vida útil. Aquests centres seran els encarregats de comunicar electrònicament la baixa i destrucció del vehicle al Registre Nacional de Vehicles.
