El selfie viral que gairebé acaba en tragèdia: quan la fama pesa més que el seny

Un lleopard de les neus, una pista d’esquí i una foto “perfecta”: el vídeo que encén el debat incòmode —quin preu té la nostra vida?

Quin cost pot tenir fer-te un selfie en una zona perillosa?

Quin cost pot tenir fer-te un selfie en una zona perillosa? / katemangostar

Abril Benítez

La recerca del selfie definitiu s’ha convertit en una moneda d’intercanvi a les xarxes: likes, visites, seguiment… i, massa sovint, risc. Ens ho repetim com si fos una broma: “Només serà un moment”. Però quan aquest “moment” es posa davant d’un animal salvatge, la pregunta deixa de ser retòrica: quin preu té la nostra vida? Què és més important: un selfie i ser influencer… o tornar a casa?

La cara fosca del selfie perfecte

A l’estació d’esquí de Keketuohai (Xinjiang, Xina), un grup d’esquiadors va albirar un lleopard de les neus i s’hi va acostar per observar-lo millor. La turista, decidida a capturar l’escena, es va aproximar massa. I llavors, el vídeo va canviar de to: l’animal es va abalançar sobre ella i la va deixar immobilitzada.

Testimonis citats pel mitjà britànic 'The Mirror' asseguren que el felí va atacar-la a la cara i va estar a punt de clavar-li les dents al crani. El detall que ho capgira tot és el mateix que fa tremolar: el casc d’esquí li va salvar la vida. Una protecció pensada per a caigudes que, aquell dia, va fer de frontera mínima entre l’ensurt i l’irremeiable.

Un instructor va aconseguir espantar el lleopard amb els bastons d’esquí i la dona va ser rescatada pels seus acompanyants. Al vídeo se li aprecien taques de sang al vestit, però després de ser traslladada a l’hospital es va confirmar que no presentava ferides greus.

Un lleopard de les neus en una reserva en captivitat al Regne Unit

Un lleopard de les neus en una reserva en captivitat al Regne Unit / REUTERS / RUSSELL CHEYNE

L’avís de les autoritats

Després dels fets, les autoritats locals han alertat de presència de lleopards de les neus a la zona i recomanen no aturar-se, no acostar-se per fer fotos, no sortir del vehicle i no caminar sol pels voltants.

I el debat queda penjat, incòmode però necessari: de debò val la pena?

Què costa un selfie quan el preu pot ser la teva vida?

