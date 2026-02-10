El selfie viral que gairebé acaba en tragèdia: quan la fama pesa més que el seny
Un lleopard de les neus, una pista d’esquí i una foto “perfecta”: el vídeo que encén el debat incòmode —quin preu té la nostra vida?
La recerca del selfie definitiu s’ha convertit en una moneda d’intercanvi a les xarxes: likes, visites, seguiment… i, massa sovint, risc. Ens ho repetim com si fos una broma: “Només serà un moment”. Però quan aquest “moment” es posa davant d’un animal salvatge, la pregunta deixa de ser retòrica: quin preu té la nostra vida? Què és més important: un selfie i ser influencer… o tornar a casa?
La cara fosca del selfie perfecte
A l’estació d’esquí de Keketuohai (Xinjiang, Xina), un grup d’esquiadors va albirar un lleopard de les neus i s’hi va acostar per observar-lo millor. La turista, decidida a capturar l’escena, es va aproximar massa. I llavors, el vídeo va canviar de to: l’animal es va abalançar sobre ella i la va deixar immobilitzada.
Testimonis citats pel mitjà britànic 'The Mirror' asseguren que el felí va atacar-la a la cara i va estar a punt de clavar-li les dents al crani. El detall que ho capgira tot és el mateix que fa tremolar: el casc d’esquí li va salvar la vida. Una protecció pensada per a caigudes que, aquell dia, va fer de frontera mínima entre l’ensurt i l’irremeiable.
Un instructor va aconseguir espantar el lleopard amb els bastons d’esquí i la dona va ser rescatada pels seus acompanyants. Al vídeo se li aprecien taques de sang al vestit, però després de ser traslladada a l’hospital es va confirmar que no presentava ferides greus.
L’avís de les autoritats
Després dels fets, les autoritats locals han alertat de presència de lleopards de les neus a la zona i recomanen no aturar-se, no acostar-se per fer fotos, no sortir del vehicle i no caminar sol pels voltants.
I el debat queda penjat, incòmode però necessari: de debò val la pena?
Què costa un selfie quan el preu pot ser la teva vida?
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns