Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

Digues adeu al lleixiu: arriba el truc definitiu per deixar les juntes del bany com noves

La “pedra blanca” és una pasta de neteja gairebé inodora i d’origen majoritàriament natural, útil per a diverses superfícies de casa

Digues adeu al lleixiu: arriba el truc definitiu per deixar les juntes del bany com noves

Digues adeu al lleixiu: arriba el truc definitiu per deixar les juntes del bany com noves / CC0

Bruna Segura

Girona

El lleixiu, el bicarbonat o el vinagre són tres dels productes més habituals quan toca netejar una de les zones més pesades de la llar: les juntes del terra (i, molt sovint, també les del bany). El problema és que acostumen a fer una olor forta i, depenent del tipus de brutícia i de superfície, poden quedar-se curts o no donar el resultat esperat.

Més enllà d’aquests remeis de sempre, hi ha un producte menys conegut però força pràctic i efectiu: la pedra blanca.

El producte “màgic”

La pedra blanca és una pasta de neteja de color blanc formada principalment per ingredients naturals (tot i que, en alguns casos, pot incorporar una petita part de components sintètics). El seu punt fort és que és gairebé inodora i es pot fer servir en moltes zones de la casa.

Habitualment conté minerals com òxid d’alumini i/o sílice, carbonat càlcic, una mica de sabó, aigua, glicerina vegetal i carbonat de sodi.

Per a què serveix

A més d’ajudar a recuperar l’aspecte de les juntes, aquesta pasta també pot anar bé per netejar:

  • Parets tacades
  • Barbacoes i paelles de ferro
  • Piques de cuina i campanes extractores metàl·liques
  • Vambes esportives sintètiques blanques

Ara bé, no és precisament barata: un pot d’uns 600 grams pot costar al voltant de 13–14 euros o més. Per això, sol sortir a compte reservar-la per a les zones més complicades o on altres productes no funcionen.

Com s’utilitza

Per fer-la servir correctament, només cal una esponja:

Notícies relacionades

  1. Mulla l’esponja.
  2. Frega-la suaument sobre la pedra blanca perquè s’impregni de pasta.
  3. Frega la superfície que vulguis netejar.
  4. Deixa actuar uns minuts.
  5. Aclara amb aigua clara per retirar-ne les restes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents