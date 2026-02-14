Digues adeu al lleixiu: arriba el truc definitiu per deixar les juntes del bany com noves
La “pedra blanca” és una pasta de neteja gairebé inodora i d’origen majoritàriament natural, útil per a diverses superfícies de casa
El lleixiu, el bicarbonat o el vinagre són tres dels productes més habituals quan toca netejar una de les zones més pesades de la llar: les juntes del terra (i, molt sovint, també les del bany). El problema és que acostumen a fer una olor forta i, depenent del tipus de brutícia i de superfície, poden quedar-se curts o no donar el resultat esperat.
Més enllà d’aquests remeis de sempre, hi ha un producte menys conegut però força pràctic i efectiu: la pedra blanca.
El producte “màgic”
La pedra blanca és una pasta de neteja de color blanc formada principalment per ingredients naturals (tot i que, en alguns casos, pot incorporar una petita part de components sintètics). El seu punt fort és que és gairebé inodora i es pot fer servir en moltes zones de la casa.
Habitualment conté minerals com òxid d’alumini i/o sílice, carbonat càlcic, una mica de sabó, aigua, glicerina vegetal i carbonat de sodi.
Per a què serveix
A més d’ajudar a recuperar l’aspecte de les juntes, aquesta pasta també pot anar bé per netejar:
- Parets tacades
- Barbacoes i paelles de ferro
- Piques de cuina i campanes extractores metàl·liques
- Vambes esportives sintètiques blanques
Ara bé, no és precisament barata: un pot d’uns 600 grams pot costar al voltant de 13–14 euros o més. Per això, sol sortir a compte reservar-la per a les zones més complicades o on altres productes no funcionen.
Com s’utilitza
Per fer-la servir correctament, només cal una esponja:
- Mulla l’esponja.
- Frega-la suaument sobre la pedra blanca perquè s’impregni de pasta.
- Frega la superfície que vulguis netejar.
- Deixa actuar uns minuts.
- Aclara amb aigua clara per retirar-ne les restes.
