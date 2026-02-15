Què fer si reps una herència i no pots pagar l’impost de Successions: les opcions legals per guanyar temps i liquiditat
Una advocada explica com demanar pròrroga, ajornament o fraccionament, i quines alternatives hi ha per finançar el pagament sense haver de renunciar d’entrada a l’herència
L’impost de Successions és, per a moltes famílies, el tràmit que fa més respecte quan arriba una herència. Aquest tribut grava la transmissió de béns i drets després de la mort d’una persona, i l’import final pot variar en funció del valor del que s’hereta, el grau de parentiu i la normativa autonòmica aplicable.
A les comarques gironines, com a la resta de Catalunya, una de les situacions més habituals és la falta de liquiditat immediata: l’hereu pot rebre un pis, terrenys o altres béns, però no disposar de prou diners en efectiu per pagar el que demana Hisenda dins el termini.
Davant d’això, hi ha qui creu que l’única sortida és renunciar a l’herència. Però, segons explica l’advocada Laura Lobo, aquesta conclusió sovint és precipitada: hi ha diverses vies per afrontar el pagament sense haver de dir que no automàticament.
Com es pot pagar l’impost de Successions si no tens diners al moment
1) Demanar pròrroga, ajornament o fraccionament
Una opció molt utilitzada és sol·licitar més temps o dividir el deute en quotes. En la pràctica, això permet allargar el termini de pagament o pagar a terminis, cosa que dona marge per organitzar-se (per exemple, mentre es venen béns o es busca finançament).
2) Recórrer a finançament extern
L’advocada també apunta que es pot acudir a un crèdit bancari o fins i tot a una hipoteca sobre béns de l’hereu, per aconseguir l’efectiu necessari. És una via que s’acostuma a considerar quan l’herència inclou immobles o actius que no es poden convertir en diners ràpidament.
3) Fer servir diners i béns de la mateixa herència
També és possible utilitzar els diners dels comptes del difunt per pagar l’impost, sempre que es compleixin els requisits que marca l’administració. Igualment, es poden vendre o hipotecar béns inclosos a l’herència per obtenir liquiditat. Així, el mateix patrimoni heretat pot generar els recursos per complir amb l’obligació fiscal.
Renunciar és l’últim pas, no el primer
En general, l’advocada sosté que és poc freqüent que algú hagi de renunciar a una herència només per no poder pagar l’impost, perquè la majoria de casos tenen alguna sortida. Ara bé, quan el parentiu és més llunyà, el cost pot ser més elevat i la situació es pot complicar.
Per això, el consell final és clar: abans de prendre una decisió dràstica, val la pena buscar assessorament especialitzat i revisar totes les opcions disponibles. No donis per fet que, si no tens diners al moment, l’únic camí és renunciar.
