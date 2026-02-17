No paguis amb targeta en aquests casos: els errors més habituals que et poden buidar el compte
Hi ha situacions de risc en què et poden robar les dades sense que gairebé te n’adonis: el secret és no abaixar la guàrdia i evitar hàbits que faciliten el frau
Avui dia, costa imaginar-se el dia a dia sense targetes de dèbit o crèdit. Sovint són el mètode de pagament més utilitzat, tant en establiments físics com en compres per internet, i en molts casos han passat per davant de l’efectiu. La comoditat és evident, però també ho és l’augment d’estafes associades a un mal ús o a situacions de risc que molta gent no detecta.
Errors habituals quan paguem amb targeta
Un dels errors més comuns passa quan el venedor o el cambrer et demana la targeta per passar-la pel datàfon. Encara existeixen dispositius capaços de clonar targetes i, en qüestió de segons, es poden copiar dades sense que tu en tinguis control.
Per això, molts experts recomanen no deixar mai la targeta i exigir que siguis tu qui la passi pel datàfon.
També convé desconfiar si el datàfon té elements estranys: cables afegits, peces que no encaixen, o components que no semblen originals. Poden ser accessoris per interceptar informació bancària i enviar-la a fora sense que l’usuari ho percebi.
Compres online: alerta amb el wifi públic i els ordinadors compartits
Un altre escenari delicat és fer pagaments amb targeta connectant-te a xarxes wifi públiques. No és el més habitual, però en aquestes xarxes les comunicacions poden ser interceptades, sobretot si compres online.
El mateix passa amb els ordinadors d’accés públic: algú pot estar mirant la pantalla, o fins i tot captant dades durant el procés de pagament.
El phishing continua sent un clàssic
Més enllà del pagament presencial, el phishing continua sent una amenaça important. Correus amb ofertes molt llamineres poden portar a pàgines falses dissenyades per robar les dades de la targeta. La norma bàsica és clara: no introdueixis números de la targeta en enllaços sospitosos o webs que no puguis verificar.
Un consell final de sentit comú
El missatge és directe: no facilitin dades de targeta per telèfon, pel carrer o a suposades entitats (com ONG) que et pressionin o et facin córrer. La millor defensa és combinar prudència i hàbits segurs.
