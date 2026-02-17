El “truc” de la màquina expenedora que està petant a xarxes… i que et pot sortir caríssim

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Abril Benítez

Les xarxes socials han fet viral un vídeo on es veu com una persona enganya una màquina expenedora per obtenir un producte sense pagar com toca. Segons l’explicació de l’advocat Xavi Abat, al vídeo s’utilitza un bitllet amb cel·lo per fer que la màquina accepti l’operació, dispensi el producte i després intentar recuperar els diners. El resultat és un benefici: emportar-se el producte sense assumir el cost real.

Per què pot ser delicte d’estafa

Abat recorda que el fet que sigui una màquina no ho converteix en una broma. Si hi ha engany i ànim de lucre, pot encaixar en un delicte d’estafa (article 248 del Codi Penal). La màquina funciona com una botiga: el producte no “és de tothom” pel fet d’estar en una empresa o en un espai públic, i no pagar-lo mitjançant un engany pot tenir conseqüències.

Presó o multa: què et pot passar

Les conseqüències depenen del cas i de la quantitat. En situacions d’imports baixos, pot acabar en multa; però si hi ha reiteració o altres factors, el problema pot escalar i derivar en conseqüències més greus, inclosa pena de presó en determinats supòsits.

Et poden enxampar?

Sí. I és més probable del que sembla: moltes ubicacions tenen càmeres de seguretat, els operadors poden detectar incidències repetides o anomaliede d’stock, i el mateix vídeo o testimonis poden convertir-se en proves. El que sembla un “hack” viral pot acabar en denúncia, problemes a la feina i un cost molt més alt que pagar un simple snack.

