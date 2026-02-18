Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Álvaro Bilbao: “Res de despertar-los de cop”

Despertar-se bé al matí és gairebé tan important com dormir bé: pot evitar tensions i convertir el moment en una estona de calma i connexió familiar

Com despertar als teus fills correctament

Com despertar als teus fills correctament / freepik

Abril Benítez

Álvaro Bilbao és un neuropsicòleg especialitzat en desenvolupament infantil i criança. En una publicació a Instagram, proposa quatre passos inspirats en la neurociència per fer que els matins deixin de ser una lluita i siguin més amables per a nens i adults.

Els 4 passos per despertar el teu fill amb calma

  1. Llum suau 10 minuts abans
  2. Evita encendre els llums de cop o obrir cortines bruscament. Una llum càlida i progressiva ajuda el cervell a activar-se a poc a poc i facilita un despertar més tranquil.
  3. Fes-li una pregunta senzilla
  4. Abans de dir-li “aixeca’t”, prova amb una pregunta fàcil (“Vols les sabates vermelles?”). Respondre activa el cervell i l’ajuda a sortir del mode son sense estrès.
  5. Ajuda’l a incorporar-se
  6. Aixeca-li suaument el cap o posa’l en posició més vertical (assegut o en braços cap a l’esmorzar). Aquesta postura afavoreix l’estat d’alerta natural.
  7. Acordeu-ho la nit abans
  8. Durant el sopar, pregunta-li com li agradaria que el despertessis l’endemà. Fer-lo partícip del procés el fa sentir escoltat i acostuma a millorar l’estat d’ànim.

En resum, la clau no és cridar ni sacsejar, sinó preparar el cervell per despertar-se de manera gradual i respectuosa.

