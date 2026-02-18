La cara més fosca del culturisme: el preu ocult d’un cos “perfecte” pot passar-te factura tota la vida
Carrasco ho diu sense filtres: “Has estat tota la vida consumint substàncies, el teu eix hormonal no es recupera”
Raúl Carrasco (Sevilla, 1981) és un dels noms més respectats del culturisme a Espanya i també a escala internacional. Va tenir una etapa d’èxit com a culturista professional i avui treballa com a preparador i divulgador fitness. Ha passat per l’entorn del Mr. Olympia acompanyant atletes de primer nivell com Josema Beast, Mauro Fialho o Kim Angel, i s’ha fet conegut per la seva capacitat de portar els físics fins a nivells de definició extrema. A xarxes socials, a més, suma una comunitat de més de 80.000 seguidors.
Substàncies i conseqüències: l’avís clar de Carrasco
En una conversa al pòdcast El Hombre Descalzo, Carrasco posa el focus en l’ús de substàncies anabolitzants i en el que pot implicar a llarg termini. El seu missatge és directe: “el culturisme passa factura”.
Segons ell, el culturisme acaba sent “la suma de molts trastorns” perquè l’obsessió per la imatge i el rendiment ho acaben dominant tot. També afirma que molta gent no reconeix públicament les seqüeles: “Qui té seqüeles del culturisme no ho diu”. I insisteix que, després d’anys de consum, el cos pot quedar afectat: “Has estat tota la vida consumint substàncies, el teu eix hormonal no es recupera”.
Per això, rebutja tornar a aquella etapa: “Ni de conya. Vaig tenir aquella etapa a la meva vida i punt”. El seu avís, en el fons, és una crida a mirar més enllà de la imatge i entendre què s’hi pot amagar darrere.
