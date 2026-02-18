Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Grup Padrosa: 100 anys d’història al servei del transport i la logística

Un grup empresarial de referència, diversificat i professionalitzat nascut al cor de l’Empordà

Un dels serveis que ofereix l'empresa empordanesa és el de les grues de petit i gran tonatge. / Padrosa

DdG

Els Hostalets de Llers

Amb més de cent anys de trajectòria, Grup Padrosa s’ha consolidat com una de les empreses de referència del sector del transport i els serveis industrials a les comarques gironines. Arrelada a l’Alt Empordà i amb una clara vocació de servei al territori, la companyia combina tradició, especialització i capacitat tècnica per afrontar projectes de gran exigència.

Des dels seus inicis a principis del segle XX, vinculats al transport de mercaderies amb carro a la ciutat de Figueres, l’empresa ha evolucionat generació rere generació fins a convertir-se en un grup empresarial diversificat i altament professionalitzat. Aquell esperit emprenedor de Pere Padrosa Simón continua avui present en una estructura moderna i preparada per donar resposta a les necessitats actuals del mercat.

Actualment, Grup Padrosa ofereix serveis de grues de petit i gran tonatge, transports especials de gran volum i dimensions, assistència i rescat de vehicles 24 hores -incloent actuacions amb vehicles pesants-, així com solucions logístiques adaptades a projectes industrials i d’infraestructures. Operacions de precisió, muntatges complexos, trasllats internacionals o intervencions d’emergència formen part del dia a dia de l’empresa. La clau del seu creixement sostingut no ha estat només la inversió en maquinària d’última generació, sinó la consolidació d’un equip humà altament qualificat, amb experiència i compromís. En un sector en constant transformació, Padrosa aposta per la professionalització, la seguretat i la qualitat del servei com a eixos principals.

Avui, amb presència més enllà de la demarcació de Girona però amb el cor a l’Empordà, Grup Padrosa continua sent sinònim de fiabilitat, capacitat tècnica i proximitat. Una empresa centenària que mira al futur amb la mateixa determinació amb què va començar: movent el territori i donant resposta als reptes logístics de cada moment.

Per a més informació: padrosa.com / 972 541 100 / (24h) 629 333 313

