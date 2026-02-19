Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després

Presentar la declaració no vol dir que el cas quedi tancat: cal guardar la Renda i els justificants com a mínim quatre anys (i en alguns casos, més)

De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després

De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després / CC0

Bruna Segura

Girona

Falten pocs mesos perquè arrenqui la campanya de la Renda 2025/26 i és habitual pensar que, un cop presentada dins de termini i correctament, el tràmit ja queda resolt. Però l’Agència Tributària recorda que complir i presentar no implica que l’expedient estigui “arxivat per sempre”.

No llencis la declaració (ni els papers) abans d’hora

El motiu és a la Llei general tributària: l’article 66 estableix que s’ha de conservar la declaració com a mínim quatre anys des que acaba el termini voluntari de presentació. És el període de què disposa Hisenda per revisar, comprovar o reclamar dades incloses a la declaració.

Durant aquests quatre anys, l’Administració manté drets com:

  • determinar el deute tributari mitjançant una liquidació,
  • exigir el pagament de deutes ja liquidats,
  • comprovar devolucions,
  • i revisar possibles ingressos indeguts.

A la pràctica, això vol dir que si llences la documentació massa aviat, et pots trobar amb un problema si Hisenda et demana explicacions (siguis a Girona, Figueres, Olot o qualsevol punt de les comarques gironines).

Què convé guardar, a part de la Renda

A més de la pròpia declaració, és recomanable conservar tots els justificants que avalin el que has declarat, per exemple:

  • certificats de retencions d’IRPF,
  • documents i extractes bancaris,
  • justificants d’inversions,
  • escriptures de compravenda,
  • factures i contractes,
  • justificants d’ajudes o subvencions rebudes.

Quina sanció et pot caure?

Si Hisenda envia un requeriment dins d’aquests quatre anys i el contribuent no pot aportar la documentació, la sanció pot oscil·lar entre 150 i 6.000 euros, segons el cas.

Notícies relacionades

I en alguns supòsits, encara més temps

També s’indica que hi ha situacions en què el termini pot allargar-se. Per exemple, en qüestions relacionades amb immobles, amortitzacions, compensació de pèrdues, deduccions per habitatge habitual, activitat d’autònoms o reinversió en majors de 65 anys, pot ser necessari conservar els papers durant més temps.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents