De 150 a 6.000 euros: l’error amb la Renda que Hisenda pot sancionar fins i tot anys després
Presentar la declaració no vol dir que el cas quedi tancat: cal guardar la Renda i els justificants com a mínim quatre anys (i en alguns casos, més)
Falten pocs mesos perquè arrenqui la campanya de la Renda 2025/26 i és habitual pensar que, un cop presentada dins de termini i correctament, el tràmit ja queda resolt. Però l’Agència Tributària recorda que complir i presentar no implica que l’expedient estigui “arxivat per sempre”.
No llencis la declaració (ni els papers) abans d’hora
El motiu és a la Llei general tributària: l’article 66 estableix que s’ha de conservar la declaració com a mínim quatre anys des que acaba el termini voluntari de presentació. És el període de què disposa Hisenda per revisar, comprovar o reclamar dades incloses a la declaració.
Durant aquests quatre anys, l’Administració manté drets com:
- determinar el deute tributari mitjançant una liquidació,
- exigir el pagament de deutes ja liquidats,
- comprovar devolucions,
- i revisar possibles ingressos indeguts.
A la pràctica, això vol dir que si llences la documentació massa aviat, et pots trobar amb un problema si Hisenda et demana explicacions (siguis a Girona, Figueres, Olot o qualsevol punt de les comarques gironines).
Què convé guardar, a part de la Renda
A més de la pròpia declaració, és recomanable conservar tots els justificants que avalin el que has declarat, per exemple:
- certificats de retencions d’IRPF,
- documents i extractes bancaris,
- justificants d’inversions,
- escriptures de compravenda,
- factures i contractes,
- justificants d’ajudes o subvencions rebudes.
Quina sanció et pot caure?
Si Hisenda envia un requeriment dins d’aquests quatre anys i el contribuent no pot aportar la documentació, la sanció pot oscil·lar entre 150 i 6.000 euros, segons el cas.
I en alguns supòsits, encara més temps
També s’indica que hi ha situacions en què el termini pot allargar-se. Per exemple, en qüestions relacionades amb immobles, amortitzacions, compensació de pèrdues, deduccions per habitatge habitual, activitat d’autònoms o reinversió en majors de 65 anys, pot ser necessari conservar els papers durant més temps.
