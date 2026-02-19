Mor l'influencer Emma Amit després de menjar un cranc verinós
Atenció amb el que es veu a les xarxes socials: la perillositat d'alguns aliments
Emma Amit, coneguda creadora de contingut gastronòmic filipina, ha mort als 51 anys després de consumir un cranc verinós. La influència d'Amit, qui guanyà popularitat per compartir les seves experiències culinàries en les xarxes socials, es va veure truncada per un incident tràgic mentre gravava un dels seus vídeos.
Amit estava gravant a la província de Palawan, Filipines, on va recol·lectar diversos crancs i mariscs juntament amb els seus amics. Un d'aquests crancs, conegut localment com el 'cranc diable', és extremadament perillós per les toxines que conté. Encara que en el vídeo que compartia a les xarxes es mostra cuinant els crustacis sense cap inconvenient aparent, el perill estava a punt de desvetllar-se.
L'error fatal: el cranc diable
El cranc que Emma Amit va consumir contenia una substància tòxica coneguda com a Tetrodotoxina (TTX) i Saxitoxina (STX), dues neurotoxines que també es troben en altres animals verinosos com el peix globus. Aquest tipus de cranc és reconegut per la seva brillantor i la seva perillositat, però, tot i això, la creadora de contingut va decidir consumir-lo.
Un cop va tastar el cranc, Emma va començar a experimentar els primers símptomes: un malestar generalitzat que va continuar empitjorant fins a produir convulsions. L'endemà, va ser traslladada urgentment a un hospital, però dos dies després, a causa de la intoxicació greu, va morir el 6 de febrer, després de 48 hores de lluitar contra els efectes del verí.
On es troba el perill i què fer?
El cranc diable es troba principalment a la zona de Palawan, Filipines, i és fàcilment diferenciable d'altres crancs per la seva coloració brillant. El verí que conté és termoestable, cosa que vol dir que no desapareix amb la cocció, per tant, encara que es cuini, el perill roman. Les autoritats locals ja han alertat sobre els perills d'aquesta espècie, i el seu consum està estrictament prohibit. A més, es recomana evitar la captura i el consum d'aquests crustacis per prevenir desgràcies similars.
Els símptomes de la intoxicació inclouen mareig, dificultat per respirar, dolor muscular, i en casos més greus, paràlisi. Si se sospita d'una intoxicació, és crucial buscar atenció mèdica immediata.
