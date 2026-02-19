Ja és vigent: Hisenda fixa el límit per pagar en efectiu al supermercat el 2026
La norma manté el topall de 1.000 euros per operació quan hi intervé una empresa o professional; si se supera, cal pagar amb mitjans electrònics identificables
Atenció, consumidors. Si sou dels que pagueu en metàl·lic al supermercat —per costum, per preferència o perquè no voleu targeta—, convé tenir clar que una mesura d’Hisenda continua plenament vigent el 2026 i pot comportar sancions si no es respecta.
L’Agència Tributària recorda que hi ha un límit per pagar en efectiu quan en l’operació hi participa un empresari o professional, com passa en supermercats, botigues i establiments oberts al públic (també a les comarques gironines, evidentment).
Quin és el límit?
A l’Estat espanyol, el límit general és de 1.000 euros per operació quan una de les parts és una empresa o un professional. Això vol dir que pagar en efectiu una compra de 100, 300 o 800 euros és totalment legal. El problema arriba quan l’import total arriba o supera els 1.000 euros.
En aquest cas:
- No es pot pagar en efectiu, i això inclou també fórmules “mixtes” (part en metàl·lic i part amb targeta).
- La norma s’aplica a tota l’operació, no al mètode de pagament.
- Tampoc és vàlid dividir la compra en diversos tiquets si en realitat forma part d’una mateixa operació.
Quan se supera el topall, el pagament s’ha de fer amb mitjans electrònics identificables, com ara targeta, transferència o Bizum vinculat a un compte bancari.
Excepcions
La normativa preveu alguns casos especials. Si qui paga és una persona física sense activitat empresarial i sense domicili fiscal a Espanya (per exemple, molts turistes), el límit s’amplia fins als 10.000 euros.
Hisenda també recorda que “efectiu” no són només bitllets i monedes: també inclou xecs al portador o altres instruments que permetin anonimat.
Quina sanció hi ha si no es compleix?
Incomplir aquest límit pot comportar una sanció del 25% de l’import pagat en efectiu. I, segons el criteri que s’hi exposa, tant el client com el comerç poden ser responsables, tret que una de les parts denunciï l’operació dins el termini de tres mesos.
