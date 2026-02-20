5 trucs per triar peix fresc al supermercat (i no fallar)
Pistes senzilles per encertar-la a la peixateria i evitar endur-te sorpreses a casa
Triar peix fresc entre vitrines plenes de gel i etiquetes pot fer mandra, però hi ha senyals molt clares que t’ajuden a identificar el producte més bo sense ser cap expert. Aquí tens cinc trucs pràctics per comprar amb més seguretat i assegurar-te que el peix que poses al cistell és realment fresc.
1) Mira bé els ulls
Si el peix és sencer, els ulls són un indicador directe: han de ser brillants, transparents i una mica sortits. Si els veus enfonsats, opacs o blanquinós, mal senyal.
2) Revisa les brànquies (si pots)
Demana que te les ensenyin: han de ser vermelles o rosades i humides. Quan tiren a marró o gris, acostuma a voler dir que ja fa estona que el producte no és al seu millor moment.
3) Refia’t de l’olor
El peix fresc fa olor de mar, neta i suau. Si notes una fortor marcada o desagradable només d’arribar a la peixateria del supermercat, val més canviar d’opció (o anar a una peixateria de confiança del barri).
4) Toca la carn
Prem suaument: la carn ha de ser ferma i recuperar la forma de seguida. Si queda la marca del dit o la notes flonja, probablement no és gaire fresc.
5) Fixa’t en la pell i les escates
La pell ha de ser lluent, humida i amb colors vius; i les escates, ben adherides. Un aspecte sec, apagat o deslluït sol indicar poca frescor.
Amb aquests detalls, és més fàcil endur-te un peix de millor qualitat, amb més bon gust i en millors condicions. La propera vegada que passis per la peixateria del supermercat, ja sabràs exactament en què t’has de fixar per triar el més fresc.
