Cobres entre 22.000 i 35.000 euros? Hisenda adverteix que podries pagar més a la Renda del 2026 per aquest motiu
No és una pujada d’impostos, sinó l’efecte de les retencions més baixes aplicades els darrers anys a la nòmina
L’Agència Tributària avisa que les persones amb ingressos anuals entre 22.000 i 35.000 euros es poden trobar amb un resultat “més a pagar” a la propera Declaració de la Renda. El motiu principal no és un increment de l’IRPF, sinó un ajust derivat dels canvis en les retencions que es van aplicar a partir del 2023.
Aquell any es van reduir les retencions a la nòmina per tal que molts treballadors tinguessin més líquid cada mes. A la pràctica, això vol dir que durant l’any s’ha retingut menys IRPF i, quan arriba la declaració anual, pot tocar regularitzar-ho.
El tram més sensible és el que va aproximadament dels 22.000 fins als 35.200 euros, perquè és on aquesta rebaixa de retencions ha tingut més impacte. Com a conseqüència, persones que altres anys rebien devolució poden veure que enguany han d’ingressar diners.
En alguns casos, la situació pot notar-se encara més si hi ha més d’un pagador, canvis de sou, cobraments puntuals (bonus) o pagues extres, perquè aquests factors alteren el càlcul final i poden deixar el contribuent més exposat a sorpreses.
Què es recomana fer?
La recomanació és anticipar-se:
- Revisar el tipus de retenció que s’ha aplicat a la nòmina.
- Fer servir els simuladors oficials de l’Agència Tributària per estimar el resultat abans de presentar la declaració.
- Si cal, valorar ajustar de manera voluntària el percentatge de retenció per repartir millor l’impacte al llarg de l’any i evitar un ensurt quan arribi el moment de liquidar.
La clau, en resum, és la previsió: mirar números amb temps pot marcar la diferència entre una devolució esperada i un pagament imprevist.
