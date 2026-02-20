Tens aquest vinil oblidat a casa? Podria valer fins a 2.000 euros
La febre pels objectes vintage dispara el valor de peces que fa anys acumulaven pols en un prestatge
El mercat del col·leccionisme viu una autèntica explosió gràcies a l’interès creixent pels articles vintage. Allò que fa dècades es venia per pocs euros, avui pot convertir-se en una petita fortuna. És el cas d’un disc espanyol de 1971 que s’ha convertit en objecte de desig entre col·leccionistes internacionals.
El vinil espanyol que pot fer-te guanyar 2.000 euros
Es tracta del LP homònim de Vainica Doble (1971), editat pel segell independent Opalo. Només se’n van distribuir 300 còpies, amb portada psicodèlica d’Iván Zulueta i arranjaments de Pepe Nieto. Aquesta tirada tan limitada, sumada al culte posterior al duet madrileny, ha fet que avui un exemplar en estat impecable pugui assolir preus d’entre 800 i 2.000 euros en plataformes especialitzades. La clau és que sigui una primera edició (matriu OP1), amb la funda original i el vinil sense ratllades importants.
Per què estan de moda els articles vintage?
El retorn del vinil és només un exemple d’una tendència més àmplia. La nostàlgia, la recerca d’objectes originals no remasteritzats o no reproduïts en massa, i el desig de tenir peces amb història han impulsat el mercat vintage. A més, en un context de producció massiva, el que és escàs i autèntic guanya valor simbòlic —i econòmic.
Què has de fer si vols guanyar diners amb objectes antics?
Els experts recomanen conservar els articles en el millor estat possible, mantenir embalatges i certificats originals i evitar restauracions que en puguin alterar l’autenticitat. També és clau informar-se abans de vendre: consultar plataformes especialitzades, comparar preus reals de venda (no només els anunciats) i, si cal, demanar una taxació professional. Aquell objecte que avui sembla només un record pot convertir-se, amb el temps, en un petit tresor.
