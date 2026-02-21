Rafa Guerrero alerta dels problemes de l’aferrament: així es formen inseguretats, ansietat i dificultats emocionals en els infants
El psicòleg explica que hi ha 4 tipus d’aferrament i que poden marcar el desenvolupament emocional dels nens a llarg termini
Rafa Guerrero és psicòleg i psicoterapeuta, i comparteix sovint consells de criança i educació emocional a TikTok. En un dels seus missatges posa el focus en una idea clau: la manera com els adults responen a les emocions dels infants influeix directament en com els nens aprenen a sentir-se segurs, a gestionar la por o la ràbia, i en conductes futures com la inseguretat, l’ansietat, el distanciament emocional o la dificultat per regular-se quan alguna cosa els supera.
Els 4 tipus d’aferrament que descriu Rafa Guerrero
- Aferrament segur: passa quan els pares són presents, connecten amb el nen i donen respostes adequades i respectuoses a les seves necessitats. Les emocions es validen i s’acompanyen (per exemple, quan hi ha por o ràbia). Segons l’expert, això ajuda a créixer amb confiança i seguretat emocional.
- Aferrament evitatiu: apareix quan s’evita la part emocional i no es valida el que sent el nen. Fins i tot es poden desqualificar emocions amb frases com “no ploris” o “no t’enfadis per aquesta ximpleria”. Això pot dificultar que l’infant aprengui a identificar i a expressar els seus sentiments.
- Aferrament ansiós-ambivalent: es dona quan la resposta dels adults és inconsistent: a vegades estan atents i d’altres estan absents. Aquesta imprevisibilitat pot generar inseguretat, ansietat, inquietud i problemes per regular les emocions.
- Aferrament desorientat: per a Guerrero, és el més perjudicial. Es relaciona amb entorns d’alt estrès, experiències possiblement traumàtiques o fins i tot maltractament, i pot deixar una empremta important en la futura salut mental. També pot estar vinculat al fet que els pares arrosseguin traumes no resolts.
El missatge de fons és clar: l’aferrament no és només una qüestió d’educació, sinó una base directa del benestar psicològic i l’estabilitat emocional al llarg de la vida.
