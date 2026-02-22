L’error que et deixa sense diners a final de mes (i que gairebé tothom repeteix sense adonar-se’n)
El 2026 ho està posant fàcil per gastar “sense dolor”: subscripcions, compres a un clic i pagaments a terminis. Però hi ha un hàbit molt concret que et pot canviar el joc
Si tens la sensació que els diners “s’evaporen” tot i no haver fet cap bogeria, no ets l’únic. En plena era de les domiciliacions, les targetes i el compra ara, paga després, la despesa creix a poc a poc… fins que un dia mires el compte i no entens res.
Segons l’enfocament que popularitza el llibre El Método RICO de Richard Gracia, el gran error que comet molta gent no és gastar en si, sinó no saber què està gastant. Dit d’una altra manera: no classificar la despesa (i, per tant, no controlar-la).
La regla que ho ordena tot: 3 tipus de despesa (i un és el “forat negre”)
Per posar-hi llum, l’objectiu és separar els pagaments en tres blocs:
- Despeses fixes o obligatòries
- Allò que, si no ho pagues, tens un problema: lloguer o hipoteca, subministraments, impostos, quotes bàsiques.
- Despeses variables necessàries
- Menjar, transport, factures que canvien segons l’ús. Aquí hi ha marge d’ajust, però no és realista eliminar-les.
- Despeses ocasionals i prescindibles
- Oci, capricis, compres impulsives i, sobretot, subscripcions que no fas servir. Aquest és el bloc on sol aparèixer l’estalvi “ràpid” quan poses ordre.
El detall que el 2026 fa més perillós: la despesa petita… s’acumula
Amb la inflació encara present (l’IPC interanual a Espanya va ser del 2,3% al gener del 2026), és fàcil normalitzar pujades petites i renovar serveis sense revisar-los.
I si a això hi sumes els pagaments fraccionats i el BNPL (compra ara, paga després), el consum pot semblar “barat”… fins que s’ajunten totes les quotes.
Com evitar-ho sense viure pitjor
El mètode pràctic és menys glamurós del que ven Instagram, però funciona:
- Fes una llista (real) de totes les despeses del mes i marca-les amb Fixa / Necessària / Prescindible.
- Revisa tarifes i renegocia: llum, internet, assegurances.
- Planifica la compra i evita entrar al súper “a veure què passa”.
- Cancel·la subscripcions que no uses (les que costen poc són les que més s’eternitzen).
- Posa una norma anti-impuls: llista tancada o 24 hores abans de comprar.
I hi ha un “truc” que, si encaixa amb la teva situació, pot ser un cop de martell sobre les despeses fixes: compartir habitatge (o reubicar-se) per reduir el cost mensual d’allò que més pesa.
La idea final és simple i bastant incòmoda: estalviar no és renunciar, és deixar de pagar automàticament per coses que no t’estan aportant res. Quan tens clar què és essencial i què és soroll, la salut financera millora gairebé sola.
