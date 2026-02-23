Alerta jubilats: l’error “innocent” que et pot costar 26.000 € (i deixar-te la pensió en pausa)
La Seguretat Social no perd el temps: si treballes mentre cobres una pensió sense fer-ho com toca, et poden reclamar tot el que hagis cobrat… i sancionar-te
Un cas que ha arribat als tribunals ho deixa clar: no n’hi ha prou amb “fer quatre feines” o “treballar una mica”. Si estàs cobrant una pensió i la teva activitat no és compatible (o no la comuniques), el cop pot ser doble: suspensió immediata de la prestació i devolució dels diners.
El cas que encén totes les alarmes
El Tribunal Superior de Justícia de La Rioja va avalar la decisió de la Seguretat Social de suspendre una pensió i reclamar 26.096,51 € a un home que, després de passar d’una incapacitat permanent total (reconeguda el 2012) a una pensió de jubilació (2016), va continuar treballant com a autònom societari sense complir els requisits de compatibilitat ni comunicar-ho correctament.
La idea clau del tribunal: el problema no és “fer alguna cosa”, sinó fer-la fora de les excepcions previstes i/o sense avisar.
“Però jo pensava que es podia…”: quan sí que és compatible
Hi ha vies legals per combinar pensió i feina, però són molt concretes:
- Jubilació activa: habitualment es cobra el 50% de la pensió mentre es continua treballant; en alguns casos d’activitat per compte propi, es pot arribar al 100% si s’acredita tenir almenys un treballador contractat (segons requisits).
- Ingressos baixos per compte propi: la Seguretat Social recull que la pensió de jubilació pot ser compatible amb treball per compte propi si els ingressos anuals no superen l’SMI en còmput anual.
- Jubilació flexible: compatibilitzar pensió amb feina a temps parcial dins uns límits (i amb obligació de comunicar-ho).
Traducció: si vols treballar cobrant una pensió, primer has de mirar quin “calaix” és el teu i fer el tràmit correcte. El “ja ho faré després” és el que acaba sortint car.
I la multa de “fins a 27.000 €”?
A banda de retornar cobraments indeguts, hi pot haver sancions administratives. Les infraccions molt greus en matèria social poden moure’s en imports que arriben a desenes de milers d’euros (per exemple, fins a 30.000 € en el grau mínim, segons actualitzacions i quadres sancionadors habituals).
El missatge del 2026: tres coses que t’estalvien un disgust
- No comencis cap activitat (ni autònom, ni col·laboracions, ni “quatre factures”) sense comprovar compatibilitat.
- Comunica-ho: l’omissió pot acabar en reintegrament i sanció, encara que la feina sigui “petita”.
- Si tens dubtes, demana info oficial abans: en aquests casos, l’error no és només burocràtic —pot ser caríssim.
