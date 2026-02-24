Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar

El 2026, quan un pis queda en copropietat entre germans, no cal quedar encallats: hi ha una fórmula que permet que un se’l quedi i l’altre cobri… sense pagar com si fos una compravenda normal

Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar / @ DC Studio

Bruna Segura

Girona

Quan una família hereta un habitatge a les comarques gironines, el conflicte més típic no és el paperassa: és la decisió. Un germà vol vendre i tancar etapa; l’altre prefereix conservar el pis (per viure-hi, llogar-lo o perquè “era dels pares”). I aquí és on molta gent s’equivoca: pensen que, si no hi ha acord, la casa queda bloquejada per sempre.

Però el dret no funciona així: cap copropietari està obligat a mantenir-se en una comunitat de béns indefinidament. I quan hi ha desacord, la via més pràctica acostuma a ser una: l’extinció de condomini.

Què és l’extinció de condomini (i per què t’interessa)

És un mecanisme perquè un dels germans es quedi el 100% de l’habitatge i compensi l’altre amb diners pel valor de la seva part. La diferència clau és que no és una compravenda típica, sinó una dissolució de la comunitat.

A Catalunya, aquesta operació tributa, de manera general, per Actes Jurídics Documentats (AJD): qui s’adjudica el bé presenta el model 600 i s’aplica un tipus habitual de l’1,5% sobre la base corresponent.

“I quant t’estalvies?” El cop d’efecte és als impostos

Si ho féssiu com una compravenda, entraria l’ITP (Transmissions Patrimonials Oneroses) i el tipus general a Catalunya és del 10% fins a 600.000 €, amb trams superiors (11%-13%) a partir d’aquí.

Per això molts advocats ho descriuen com la solució “més neta”: un es queda el pis, l’altre rep la seva part i la factura fiscal acostuma a ser molt més baixa.

I la plusvàlua municipal?

En la pràctica, la dissolució del condomini normalment no porta plusvàlua, perquè no es considera una transmissió típica… tot i que el tema pot complicar-se si hi ha un excedent d’adjudicació (quan algú rep més del que li tocaria).

En resum

Si esteu atrapats en el “jo vull vendre / jo no vull vendre”, la jugada acostuma a ser aquesta:

  • Extinció de condomini: un germà s’adjudica el pis.
  • L’altre cobra la compensació acordada.
  • I fiscalment, en molts casos, és molt més eficient que fer una compravenda.

