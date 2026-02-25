Rafa Nadal revela la seva dieta de ferro: oli d’oliva verge extra, arròs blanc i peix de Mallorca
La seva rutina mínima esportiva no es va aturar ni amb lesió: material a casa, pautes del seu equip i constància diària per no perdre el ritme.
Rafa Nadal és una de les grans llegendes del tenis: campió de múltiples Grand Slam, referent mundial per la seva mentalitat competitiva i un símbol esportiu de Mallorca. Ara, ja lluny del circuit i dels grans focus, continua vinculat a l’esport a través de projectes com la Rafa Nadal Academy by Movistar, i manté una disciplina que, segons explica, ha estat clau tant en els seus anys d’elit com en aquesta nova etapa.
Una dieta sense artificis: l’element que mai falta a taula
Tot i haver deixat enrere la competició al màxim nivell, Nadal insisteix que la base del seu rendiment sempre ha estat la mateixa: constància. I en aquest pilar, l’alimentació hi té un paper central.
En una entrevista a Guía Evooleum, el balear va destacar un imprescindible del seu dia a dia: l’oli d’oliva verge extra. Assegura que, sigui on sigui, intenta trobar olives o oli perquè forma part del seu hàbit alimentari. La seva rutina és clara: començar el dia amb una torrada amb oli, i repetir la presència del verge extra als àpats principals, sobretot per acompanyar amanides o peix.
Aquesta manera d’entendre la dieta respon a una idea que Nadal ha repetit més d’una vegada: una alimentació equilibrada i l’exercici no només ajuden a rendir, sinó també a sentir-se millor físicament i mentalment.
Rutina de competició: què menjava abans i després dels partits
Quan tocava competir, Nadal evitava improvisar. En una conversa amb Kia Motors, va explicar que en dies clau apostava per aliments simples i efectius: pasta, arròs blanc i peix (amb especial predilecció pel peix de Mallorca). La idea era no complicar-se i garantir que el cos arribés en bones condicions, amb energia estable i sense sorpreses.
Abans de competir
- Pasta o arròs blanc com a base energètica
- Peix com a proteïna principal
- Sense experiments: menjar conegut i “segur” en dies decisius
- Suport de begudes energètiques per a hidratació i mantenir el cos a punt
Després dels partits
- Més marge per a la flexibilitat
- Alguna llicència o “caprici” puntual, un cop feta la feina
Disciplina també amb lesió: entrenar com es pugui per no parar
La part menys visible —però més reveladora— és com va mantenir el to quan el cos no l’acompanyava. Fins i tot en períodes de lesió, Nadal explica que buscava alternatives per no trencar la rutina: va arribar a instal·lar material d’entrenament a casa i seguia les pautes que li enviava el seu equip.
La idea era simple: si no podia entrenar com sempre, entrenava “com es pogués”, però sense desconnectar. Perquè, segons el relat que acompanya tota la seva trajectòria, el que l’ha fet diferencial no és només el talent, sinó la constància, la disciplina i una rutina sostinguda en el temps, tant en la pista com a taula.
