El professor que ensenya sinònims i antònims amb cançons i es fa viral… fins i tot amb Lola Índigo cantussejant-ho a TikTok

Enganxa perquè converteix la definició en una rima fàcil de recordar, amb un nom propi (“Antonio/antònim”, “Simón/sinònim”) i una melodia que se’t queda al cap

Vols saber com ensenyar amb estil? / guilleproff

Abril Benítez

En Guille és un mestre de primària que dona classe en una escola del districte de Barajas (Madrid). A l’aula, ha trobat una fórmula tan simple com efectiva: ensenyar ortografia i vocabulari a través de cançons que interpreta amb els seus alumnes, i després penja els vídeos a TikTok.

El mètode viral: aprendre definicions cantant

La clau del seu mètode és convertir conceptes “de llibre” en un joc musical: ell canta la definició i els exemples, i els nens participen completant les respostes (per exemple, dient l’antònim que toca).

Aquesta dinàmica fa que la classe sigui més activa i que el concepte quedi associat a una frase i un ritme memorables.

Antonio, antònim”: la cançó que ho ha encès tot

La peça que ha rebentat les xarxes és “Antonio, antònim”, una cançó que relaciona el concepte d’antònim amb el nom Antonio perquè la semblança ajudi els més petits a recordar-ho. A mitjan febrer, els vídeos amb aquesta cançó ja acumulaven més de 2 milions de reproduccions entre diferents publicacions.

I després, “Simón, sinònim

L’èxit ha tingut continuïtat amb una altra cançó basada en el mateix truc mnemotècnic: “Simón, sinònim”. És, en essència, el mateix sistema: un nom que s’assembla al concepte, una melodia repetible i exemples pràctics perquè els alumnes l’interioritzin.

Qui el segueix i com s’ha fet encara més viral

El fenomen ha saltat del públic escolar al gran públic perquè famosos i comptes oficials han entrat al joc. A TikTok, Lola Índigo ha comentat i fins i tot ha utilitzat l’àudio en un dels seus vídeos. També s’hi han sumat comptes com el de la Reial Federació Espanyola de Rugby i clubs com l’Atlètic Osasuna o el Baskonia, multiplicant l’abast de la cançó.

Què se’n diu a xarxes: “no me la puc treure del cap”

Als comentaris, el patró es repeteix: molta gent assegura que les cançons són tan enganxoses que les continuen taral·lejant hores després. I, com passa amb qualsevol viral, ja hi ha qui demana “la següent”: els usuaris li proposen nous temes perquè els converteixi en cançó i els faci igual de fàcils de recordar.

