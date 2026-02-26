El professor que ensenya sinònims i antònims amb cançons i es fa viral… fins i tot amb Lola Índigo cantussejant-ho a TikTok
Enganxa perquè converteix la definició en una rima fàcil de recordar, amb un nom propi (“Antonio/antònim”, “Simón/sinònim”) i una melodia que se’t queda al cap
En Guille és un mestre de primària que dona classe en una escola del districte de Barajas (Madrid). A l’aula, ha trobat una fórmula tan simple com efectiva: ensenyar ortografia i vocabulari a través de cançons que interpreta amb els seus alumnes, i després penja els vídeos a TikTok.
El mètode viral: aprendre definicions cantant
La clau del seu mètode és convertir conceptes “de llibre” en un joc musical: ell canta la definició i els exemples, i els nens participen completant les respostes (per exemple, dient l’antònim que toca).
Aquesta dinàmica fa que la classe sigui més activa i que el concepte quedi associat a una frase i un ritme memorables.
“Antonio, antònim”: la cançó que ho ha encès tot
La peça que ha rebentat les xarxes és “Antonio, antònim”, una cançó que relaciona el concepte d’antònim amb el nom Antonio perquè la semblança ajudi els més petits a recordar-ho. A mitjan febrer, els vídeos amb aquesta cançó ja acumulaven més de 2 milions de reproduccions entre diferents publicacions.
I després, “Simón, sinònim”
L’èxit ha tingut continuïtat amb una altra cançó basada en el mateix truc mnemotècnic: “Simón, sinònim”. És, en essència, el mateix sistema: un nom que s’assembla al concepte, una melodia repetible i exemples pràctics perquè els alumnes l’interioritzin.
Qui el segueix i com s’ha fet encara més viral
El fenomen ha saltat del públic escolar al gran públic perquè famosos i comptes oficials han entrat al joc. A TikTok, Lola Índigo ha comentat i fins i tot ha utilitzat l’àudio en un dels seus vídeos. També s’hi han sumat comptes com el de la Reial Federació Espanyola de Rugby i clubs com l’Atlètic Osasuna o el Baskonia, multiplicant l’abast de la cançó.
Què se’n diu a xarxes: “no me la puc treure del cap”
Als comentaris, el patró es repeteix: molta gent assegura que les cançons són tan enganxoses que les continuen taral·lejant hores després. I, com passa amb qualsevol viral, ja hi ha qui demana “la següent”: els usuaris li proposen nous temes perquè els converteixi en cançó i els faci igual de fàcils de recordar.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic