Hàbits que s'han d'inculcar als nens per créixer amb autonomia i valors

Aquests 5 són imprescindibles

Eva Remolina - AMIC

L’educació dels infants no es basa només en l’aprenentatge acadèmic, sinó també en els hàbits quotidians que construeixen la seva personalitat i manera d’entendre el món. Els hàbits adquirits durant la infància esdevenen la base del seu desenvolupament emocional, social i intel·lectual. Per això és fonamental treballar-los des de petits, amb coherència, paciència i exemple.

A continuació, repassem alguns dels hàbits més importants que podem inculcar als nens.

1. Hàbits d’autonomia

Fomentar l’autonomia ajuda els infants a guanyar seguretat i autoestima.

Alguns exemples:

  • Vestir-se sols (segons l’edat)
  • Recollir les joguines després de jugar
  • Preparar la motxilla de l’escola
  • Col·laborar en petites tasques domèstiques

Quan els infants assumeixen responsabilitats adequades a la seva edat, aprenen que són capaços de fer coses per ells mateixos.

2. Hàbits de respecte i convivència

El respecte és la base de qualsevol relació sana. És important ensenyar-los a:

  • Dir “si us plau” i “gràcies”
  • Escoltar quan algú parla
  • Respectar torns
  • Acceptar normes

També cal treballar l’empatia, ajudant-los a identificar les seves emocions i les dels altres.

3. Hàbits d’estudi i constància

Crear una rutina d’estudi estable des de petits facilita el rendiment acadèmic futur. Alguns punts clau són:

  • Tenir un horari fix per fer deures
  • Disposar d’un espai tranquil
  • Fomentar la concentració sense pantalles
  • Valorar l’esforç més que el resultat

La constància és un aprenentatge progressiu que requereix suport i motivació.

4. Hàbits saludables

Els hàbits de salut adquirits a la infància acostumen a mantenir-se a l’edat adulta.

Cal promoure:

  • Alimentació equilibrada
  • Rutines de son regulars
  • Activitat física diària
  • Higiene personal (rentat de mans, dents, etc.)

Aquestes rutines aporten benestar físic i emocional.

Aconseguir que els nens agafin hàbits és el més recomanable per aconseguir adults responsables, autònoms i competents

5. Hàbits digitals responsables

En l’era actual, és imprescindible educar en l’ús responsable de les pantalles:

  • Limitar el temps d’ús
  • Evitar dispositius abans d’anar a dormir
  • Acompanyar-los en el consum digital
  • Explicar riscos i normes bàsiques de seguretat

L’objectiu no és prohibir, sinó ensenyar a utilitzar la tecnologia amb criteri.

