Hàbits que s'han d'inculcar als nens per créixer amb autonomia i valors
Aquests 5 són imprescindibles
Eva Remolina - AMIC
L’educació dels infants no es basa només en l’aprenentatge acadèmic, sinó també en els hàbits quotidians que construeixen la seva personalitat i manera d’entendre el món. Els hàbits adquirits durant la infància esdevenen la base del seu desenvolupament emocional, social i intel·lectual. Per això és fonamental treballar-los des de petits, amb coherència, paciència i exemple.
A continuació, repassem alguns dels hàbits més importants que podem inculcar als nens.
1. Hàbits d’autonomia
Fomentar l’autonomia ajuda els infants a guanyar seguretat i autoestima.
Alguns exemples:
- Vestir-se sols (segons l’edat)
- Recollir les joguines després de jugar
- Preparar la motxilla de l’escola
- Col·laborar en petites tasques domèstiques
Quan els infants assumeixen responsabilitats adequades a la seva edat, aprenen que són capaços de fer coses per ells mateixos.
2. Hàbits de respecte i convivència
El respecte és la base de qualsevol relació sana. És important ensenyar-los a:
- Dir “si us plau” i “gràcies”
- Escoltar quan algú parla
- Respectar torns
- Acceptar normes
També cal treballar l’empatia, ajudant-los a identificar les seves emocions i les dels altres.
3. Hàbits d’estudi i constància
Crear una rutina d’estudi estable des de petits facilita el rendiment acadèmic futur. Alguns punts clau són:
- Tenir un horari fix per fer deures
- Disposar d’un espai tranquil
- Fomentar la concentració sense pantalles
- Valorar l’esforç més que el resultat
La constància és un aprenentatge progressiu que requereix suport i motivació.
4. Hàbits saludables
Els hàbits de salut adquirits a la infància acostumen a mantenir-se a l’edat adulta.
Cal promoure:
- Alimentació equilibrada
- Rutines de son regulars
- Activitat física diària
- Higiene personal (rentat de mans, dents, etc.)
Aquestes rutines aporten benestar físic i emocional.
5. Hàbits digitals responsables
En l’era actual, és imprescindible educar en l’ús responsable de les pantalles:
- Limitar el temps d’ús
- Evitar dispositius abans d’anar a dormir
- Acompanyar-los en el consum digital
- Explicar riscos i normes bàsiques de seguretat
L’objectiu no és prohibir, sinó ensenyar a utilitzar la tecnologia amb criteri.
